Неизвестный совершил ДТП и скрылся с места происшествия в Мангистау

Дорожно-транспортное происшествие случилось в районе села Саин Шапагатов Тупкараганского района области вчера, 10 июля.Неизвестный врезался в столб линии электропередачи и скрылся с места происшествия.Очевидцы сообщают, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, а в машине с ним находились ещё три человека.Автотранспорт нарушителя водворили на штрафную стоянку. По факту ДТП составлен протокол по статье 610 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях».