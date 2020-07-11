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ЛАДА.kz » Происшествия

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 18:33

Просмотров: 648

Неизвестный совершил ДТП и скрылся с места происшествия в Мангистау

Автотранспорт нарушителя водворили на штрафную стоянку. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Фото очевидцев
Дорожно-транспортное происшествие случилось в районе села Саин Шапагатов Тупкараганского района области вчера, 10 июля.

Неизвестный врезался в столб линии электропередачи и скрылся с места происшествия.

Неизвестный совершил ДТП и скрылся с места происшествия в Мангистау


Очевидцы сообщают, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, а в машине с ним находились ещё три человека.

Автотранспорт нарушителя водворили на штрафную стоянку. По факту ДТП составлен протокол по статье 610 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях».



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Комментарии ( 3 )

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slavik (Посетители) Сегодня, 19:24
Нет дома лежит чай пьёт домра играет потом скажет Я не Я но машина моя во дворе стояла кто-то взял я не видел
 
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Neo_85 (Посетители) Сегодня, 19:12
Ну очередной бухой и ещё в добавок не умеющий ездить пРиДуРоК. Это как надо было нажираться.
 
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  • Neo_85
 Коммунист. (Посетители) Сегодня, 18:52

Автотранспорт нарушителя водворили на штрафную стоянку..
А!, где же хозяин?!..Сбежал в каракалпакстан?.. popa

Когда?!, придёт СВЕТЛОЕ "будущее"?!..
 
 

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