Владельцев аптек в Мангистау заподозрили в сговоре

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По результатам работы антимонопольного органа Мангистауской области были установлены признаки антиконкурентных согласованных действий между владельцами аптек в регионе.



- Сбор данных о деятельности аптек в регионе показал, что владельцы некоторых из них продавали лекарственные средства нуждающимся гражданам по завышенной цене, - отметили в антимонопольном комитете.



В органе пояснили, что согласно пункту 1 статьи 8 Предпринимательского кодекса РК, деятельность, направленная на ограничение или устранение конкуренции, а также ущемление прав и законных интересов потребителей, запрещена.



- На основании акта антимонопольного реагирования необходимо принять меры по устранению признаков нарушения законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции. Настоящее уведомление должно быть исполнено в течение 10 рабочих дней, - подытожили в антимонопольном комитете.