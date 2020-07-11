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ЛАДА.kz » Происшествия

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 13:40

Просмотров: 55

Владельцев аптек в Мангистау заподозрили в сговоре

Ряд аптек области продавали лекарственные препараты по завышенной цене. Антимонопольный комитет выявил признаки согласованных действий между владельцами этих аптек.

Иллюстративное фото с сайта informburo.kz
По результатам работы антимонопольного органа Мангистауской области были установлены признаки антиконкурентных согласованных действий между владельцами аптек в регионе.

- Сбор данных о деятельности аптек в регионе показал, что владельцы некоторых из них продавали лекарственные средства нуждающимся гражданам по завышенной цене, - отметили в антимонопольном комитете.

В органе пояснили, что согласно пункту 1 статьи 8 Предпринимательского кодекса РК, деятельность, направленная на ограничение или устранение конкуренции, а также ущемление прав и законных интересов потребителей, запрещена.

- На основании акта антимонопольного реагирования необходимо принять меры по устранению признаков нарушения законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции. Настоящее уведомление должно быть исполнено в течение 10 рабочих дней, - подытожили в антимонопольном комитете.



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Комментарии ( 1 )

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  • Рома
 Neo_85 (Посетители) Сегодня, 13:43
Их только заподозрили, они уже во всю продают по завышены ценам. Просто не могут найти от куда ноги растут.
 
 

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