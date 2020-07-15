Ребёнок пострадал на набережной Актау

Фото предоставили родственнии мальчика
Как рассказала тётя потерпевшего четырёхлетнего мальчика, ребенок катался на самокате. Не заметив кронштейн для флагов, он ударился и порвал губу.
Тётя сразу же вызвала такси и доставила мальчика в больницу.
Ребёнку положили три шва. Рентген показал, что зубы не пострадали.
Тётя сразу же вызвала такси и доставила мальчика в больницу.
Ребёнку положили три шва. Рентген показал, что зубы не пострадали.
- Куда теперь нам обращаться? На тот момент там мог оказаться любой ребёнок, - возмущается тётя.