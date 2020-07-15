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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 14:58

Просмотров: 2057

Ребёнок пострадал на набережной Актау

Инцидент произошёл 14 июля примерно в 23:00 у амфитеатра на набережной в 15 микрорайоне.

Фото предоставили родственнии мальчика
Как рассказала тётя потерпевшего четырёхлетнего мальчика, ребенок катался на самокате. Не заметив кронштейн для флагов, он ударился и порвал губу.

Ребёнок пострадал на набережной Актау


Тётя сразу же вызвала такси и доставила мальчика в больницу.

Ребёнок пострадал на набережной Актау


Ребёнку положили три шва. Рентген показал, что зубы не пострадали.

- Куда теперь нам обращаться? На тот момент там мог оказаться любой ребёнок, - возмущается тётя.


Ребёнок пострадал на набережной Актау



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Комментарии ( 8 )

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Космос (Посетители) Сегодня, 16:17
Эти конструкции для флагштоков не должны стоять в общественных местах без самих флагштоков, так они опасны для окружающих, что и произошло, к сожалению.
Убрали флагштоки, значит должны были убрать эти держатели.
Собирайте документы и фото и подавайте в суд на акимат. Они отвечают за безопасность сооружений и их состояние в общественных местах города.
Только поторопитесь закрепить материал, пока эти тумбы не убрали...
 
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  • Космос
 татарка (Посетители) Сегодня, 16:16
Уберите эти опасные железяки, убрали флаги уберите и их, там и днем могут бегать дети и наткнутся . Неужели тяжело сразу все доделать. angry
 
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  • Pear
  • Галина63
 Ccc (Посетители) Сегодня, 15:48
Т.. е родители, в это время ребенок должен быть дома..
 
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  • babe
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  • leo529
  • Имярек
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  • kolu411
 Галина63 (Посетители) Сегодня, 15:24
Четырех летний ребенок в 23 часа должен был видеть третий сон! По темноте вообще-то опасно на самокатах малышам кататься. Они и в дневное-то время падают.
 
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 Guz (Посетители) Сегодня, 15:16
Зачем писать об этом в газету? За детьми смотреть надо,а препятствий там достаточно и без подставки.
 
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 Freeman81 (Посетители) Сегодня, 15:13
Пацан пострадал за независимость

Да здравствует разум, да сгинет маразм
 
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  • veselaya
  • kolu411
  • Юрий Спассков
 FL (Посетители) Сегодня, 15:10
Соглашусь что конструкция имеет изъяны.. Но
Когда человек тонет, не говорят же что море виновато?
Нет, там не мог оказаться любой 4-летний ребенок в 23:00. Акбота Изгараева, обратитесь к своему благоразумию.
 
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  • FL
  • Галина63
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  • Empro
 Maximizator (Посетители) Сегодня, 15:04
куда обращаться?

за пожеланиями выздоровления.
а пока губа заживает, надо послушать хорошую песню

для ностальгирующих по совку
https://www.goodhouse.ru/family_and_children/istorii-lyudey/uzhasy-byta-kak-my-zhili-v-sovetskoe-vremya-na-samom-dele/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
 
 

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