«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 16 Июля
+30...+28
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 412.24 KZT
  • €1 = 470.98 KZT
  • 1 RUB = 5.81 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Происшествия

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 16:31

Просмотров: 2841

В Мангистау от пневмонии умерла врач

Где врач Мариям Изимбергенова заразилась - неизвестно, так как она не контактировала с больными напрямую. Об этом сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Мангистауской области.

Иллюстративное фото из открытых источников
Мариям Изимбергенова работала врачом-профпатологом в Мунайлинской центральной районной больнице. По данным сайта Umytpa.kz, она скончалась от пневмонии и тромбоэмболии лёгочной артерии 7 июля.

В Мангистау от пневмонии умерла врач


- Где она могла заразиться, сложно предположить. Учитывая, что все медработники находятся в зоне риска, нельзя исключать того, что она могла заразиться на работе. Возможно, вне рабочего времени. Напрямую с больными она не контактировала. Коллектив Мунайлинской ЦРБ выражает глубокие соболезнования семье и родным умершей, - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения.

Изимбергенова Мариям Азановна родилась в 1956 году в селе Калмыш Атырауской области. Общий стаж работы в медицине 39 лет. В 1980 году окончила Актюбинский государственный медицинский институт. Спустя год, с 1981 года, работала в Мунайлинской ЦРБ.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Guz (Посетители) Сегодня, 18:53
В 2004 году умер мой брат в возрасте сорока лет и диагноз был один в один,тогда о GOVID-19 ничего и ни кто не знал.Иманды болсын.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Neo_85
  • Maximizator
 Костя (Посетители) Сегодня, 18:08
Светлая память! Близким - сил и здоровья...

Кто бы что не говорил, врачи сейчас находятся реально на войне. Нужны смелость и отвага, что бы идти на работу утром, зная, что рискуешь жизнью! Спасибо за заботу о нас и за самоотверженность!

Надеюсь наши власти хоть как то поддержат семью погибшей, вне зависимости от того контактировала она или нет с заболевшими! Это врач и нужно показывать пример того, что государство поддерживает не только формально, но и в реальности! Возможно даже фонд создадут, где врачам заразившимся, или не дай бог погибшим, их семьям - мы все вместе попробуем оказать посильную помощь! Спасибо!
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика