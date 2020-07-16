В Мангистау от пневмонии умерла врач

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Мариям Изимбергенова работала врачом-профпатологом в Мунайлинской центральной районной больнице. По данным сайта Umytpa.kz, она скончалась от пневмонии и тромбоэмболии лёгочной артерии 7 июля.
- Где она могла заразиться, сложно предположить. Учитывая, что все медработники находятся в зоне риска, нельзя исключать того, что она могла заразиться на работе. Возможно, вне рабочего времени. Напрямую с больными она не контактировала. Коллектив Мунайлинской ЦРБ выражает глубокие соболезнования семье и родным умершей, - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения.
Изимбергенова Мариям Азановна родилась в 1956 году в селе Калмыш Атырауской области. Общий стаж работы в медицине 39 лет. В 1980 году окончила Актюбинский государственный медицинский институт. Спустя год, с 1981 года, работала в Мунайлинской ЦРБ.
- Где она могла заразиться, сложно предположить. Учитывая, что все медработники находятся в зоне риска, нельзя исключать того, что она могла заразиться на работе. Возможно, вне рабочего времени. Напрямую с больными она не контактировала. Коллектив Мунайлинской ЦРБ выражает глубокие соболезнования семье и родным умершей, - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения.
Изимбергенова Мариям Азановна родилась в 1956 году в селе Калмыш Атырауской области. Общий стаж работы в медицине 39 лет. В 1980 году окончила Актюбинский государственный медицинский институт. Спустя год, с 1981 года, работала в Мунайлинской ЦРБ.