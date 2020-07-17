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ЛАДА.kz » Происшествия

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 11:18

Просмотров: 3016

Скелетированные останки человека нашли в Мангистау

Останки обнаружили в 40 километрах от таможенного поста «Темир-баба». Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Фото пользователей Сети
Человеческие останки обнаружили вчера, 16 июля, примерно в 13:40.

- В полицию обратился местный пастух. Во время выпаса скота в 40 километрах от таможенного поста «Темир-баба» он обнаружил останки. На место выехали сотрудники отдела полиции Каракиянского района. Там они обнаружили часть человеческого скелета - череп с идущими вниз позвонками шейного отдела, - рассказали в пресс-службе ведомства.

В полиции отметили, что в данный момент проводится расследование.

- Назначена судебно-медицинская экспертиза, - добавили в полиции области.

Скелетированные останки человека нашли в Мангистау


Скелетированные останки человека нашли в Мангистау



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Комментарии ( 2 )

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Neo_85 (Посетители) Сегодня, 13:27
Вообще что с миром твориться, одни ужасы во круг. Фото хоть как нибудь прекрыли бы. От увиденного мне теперь плохо.
 
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babe (Посетители) Сегодня, 13:27
Какой ужас на фото ! Не для слабонервных !! Можно было хоть немного фото «прикрыть»
 
 

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