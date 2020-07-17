Скелетированные останки человека нашли в Мангистау

Человеческие останки обнаружили вчера, 16 июля, примерно в 13:40.- В полицию обратился местный пастух. Во время выпаса скота в 40 километрах от таможенного поста «Темир-баба» он обнаружил останки. На место выехали сотрудники отдела полиции Каракиянского района. Там они обнаружили часть человеческого скелета - череп с идущими вниз позвонками шейного отдела, - рассказали в пресс-службе ведомства.В полиции отметили, что в данный момент проводится расследование.- Назначена судебно-медицинская экспертиза, - добавили в полиции области.