Водитель насмерть сбил девушку на пешеходном переходе в Актау

Фото из доступных источников
По информации ведомства, ДТП произошло в 03:40 на пешеходном переходе, напротив магазина кулинарии «Топ Стоп». Девушка умерла на месте происшествия.
Установлено, что трагедия случилась по вине водителя Lada Granta 1983 года рождения.
Автомобиль водворён на штрафную стоянку.
Водитель в настоящее время находится в управлении полиции Актау.
Установлено, что трагедия случилась по вине водителя Lada Granta 1983 года рождения.
Автомобиль водворён на штрафную стоянку.
Водитель в настоящее время находится в управлении полиции Актау.