Водитель насмерть сбил девушку на пешеходном переходе в Актау

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По информации ведомства, ДТП произошло в 03:40 на пешеходном переходе, напротив магазина кулинарии «Топ Стоп». Девушка умерла на месте происшествия.



Установлено, что трагедия случилась по вине водителя Lada Granta 1983 года рождения.



Автомобиль водворён на штрафную стоянку.



Водитель в настоящее время находится в управлении полиции Актау.