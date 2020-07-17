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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 13:04

Просмотров: 849

Водитель насмерть сбил девушку на пешеходном переходе в Актау

Трагический инцидент произошёл в ночь на 17 июля, напротив магазина кулинарии «Топ Стоп», на автодороге между 7 и 7А микрорайонами. Подробности сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Фото из доступных источников
По информации ведомства, ДТП произошло в 03:40 на пешеходном переходе, напротив магазина кулинарии «Топ Стоп». Девушка умерла на месте происшествия.

Установлено, что трагедия случилась по вине водителя Lada Granta 1983 года рождения.

Автомобиль водворён на штрафную стоянку.

Водитель в настоящее время находится в управлении полиции Актау.



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Комментарии ( 2 )

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  • babe
 Neo_85 (Посетители) Сегодня, 13:23
Ужас, на таких дорог больших надо ставить лежачих. На месте водителя мог быть любой из нас, ни дай Бог. Я не защищаю водителя. Кошмар. Жаль что нельзя повернуть время назад.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Neo_85
  • Кинст
 babe (Посетители) Сегодня, 13:12
В 3:40 надо спать и видеть 10 сон. Соболезнования родным и близким .
 
 

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