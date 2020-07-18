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ЛАДА.kz » Происшествия

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 11:11

Просмотров: 2386

Автомобиль перевернулся в Актау

В Актау столкнулись два легковых автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Скриншот видеоматериала
Дорожно-транспортное происшествие случилось 18 июля в 01:10.

Столкнулись два автомобиля марок Lada Kalina и «ВАЗ 2114».

В результате столкновения один из автомобилей перевернулся.

В происшествии никто не пострадал. По факту ДТП был составлен протокол по статье 610 Кодекса Республики Казахстан «об административных правонарушениях».






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Комментарии ( 2 )

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Expert (Посетители) Сегодня, 15:04
Как минимум на одного дебила на городских дорогах меньше стало...
 
-6
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 Костя (Посетители) Сегодня, 11:18
Добрая половина города ездит за рулём без прав, по звонку. Многие садятся за руль нетрезвыми. Полиции в городе практически не видно. Техосмотр транспорта не проводится! Куча авто с колхозными ГБО, которые являют собой большую опасность!

Это называется бардак.

Кроме того, ввезённые из Армении и РФ автомобили, от которых в этих странах избавились - создают дополнительную нагрузку на движение транспорта. Во дворах скоро ставить будут уже людям на головы свои вёдра.
 
 

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