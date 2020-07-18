Автомобиль перевернулся в Актау

Дорожно-транспортное происшествие случилось 18 июля в 01:10.Столкнулись два автомобиля марок Lada Kalina и «ВАЗ 2114».В результате столкновения один из автомобилей перевернулся.В происшествии никто не пострадал. По факту ДТП был составлен протокол по статье 610 Кодекса Республики Казахстан «об административных правонарушениях».