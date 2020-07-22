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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 11:17

Просмотров: 2378

Жительнице Мангистау вынесли приговор за тайник с крупной партией марихуаны

Местная жительница хранила у себя во дворе 90 килограммов марихуаны для дальнейшего сбыта. Об этом сообщает пресс-служба специализированного межрайонного суда по уголовным делам Мангистауской области.

Фото из архива «Лады»
По материалам дела, подозреваемая проживала в селе Атамекен Мунайлинского района. На своём участке она спрятала крупную партию марихуаны весом 90 килограммов. Как установлено в ходе следствия, она приобрела товар для дальнейшего сбыта.

Жительнице Мангистау вынесли приговор за тайник с крупной партией марихуаны


Приговором суда женщину признали виновной по пункту 3 части 3 статьи 297 Уголовного Кодекса РК (Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере). Ей назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы.

Жительнице Мангистау вынесли приговор за тайник с крупной партией марихуаны


Напомним, в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента полиции региона 5 сентября 2019 года, примерно в 13:30, задержали ранее двух судимых жительниц села Атамекен. В ходе обыска дома, где они проживали, на участке возле летней беседки под землей был обнаружен тайник.



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Комментарии ( 4 )

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  • askar1905
 rastolkuy (Посетители) Сегодня, 12:01
Нездоровая конкуренция.

Еще кредит на карантине.

i
 
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  • elek
  • rastolkuy
  • Сергей Владимиров
  • askar1905
 Don Quixote (Посетители) Сегодня, 11:37
Опыт развитых стран показал, что легализация выбивает экономическую почву из под наркомафии. Тяжёлые наркотики становятся никому не нужны и полиция эффективнее их вылавливает. Этих нужно по любому посадить, оптовики, самая грязь. Но чтобы оградить детей от химии навсегда нужно легализовать заводскую марихуану.
 
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  • Neo_85
  • Kompot
  • rastolkuy
  • Сергей Владимиров
 Neo_454 (Посетители) Сегодня, 11:29
От синячины вреда и бед в разы больше.
 
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  • kz1990
 Костя (Посетители) Сегодня, 11:21
Легализуйте уже! В зонах 70% сидят за траву! А за растрату госимущества, за коррупцию, за загубленную экономику и высушенный город не сидит никто!!!

Мне пофиг на марихуану, я могу её не покупать и никакой опасности она для меня не представляет. А вот чиновники, коммерсанты, загадившие уже всё вокруг и спекулянты всех мастей - представляют реальную угрозу жизни и здоровью людей. Не там ловите! И не тех!
 
 

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