Жительнице Мангистау вынесли приговор за тайник с крупной партией марихуаны

Фото из архива «Лады»
По материалам дела, подозреваемая проживала в селе Атамекен Мунайлинского района. На своём участке она спрятала крупную партию марихуаны весом 90 килограммов. Как установлено в ходе следствия, она приобрела товар для дальнейшего сбыта.
Приговором суда женщину признали виновной по пункту 3 части 3 статьи 297 Уголовного Кодекса РК (Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере). Ей назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы.
Напомним, в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента полиции региона 5 сентября 2019 года, примерно в 13:30, задержали ранее двух судимых жительниц села Атамекен. В ходе обыска дома, где они проживали, на участке возле летней беседки под землей был обнаружен тайник.
Приговором суда женщину признали виновной по пункту 3 части 3 статьи 297 Уголовного Кодекса РК (Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере). Ей назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы.
Напомним, в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента полиции региона 5 сентября 2019 года, примерно в 13:30, задержали ранее двух судимых жительниц села Атамекен. В ходе обыска дома, где они проживали, на участке возле летней беседки под землей был обнаружен тайник.