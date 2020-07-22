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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 13:09

Просмотров: 91

С начала года в Мангистау произошло свыше 30 возгораний автомобилей

По сравнению с прошлым годом количество возгораний автомобилей сократилось на 29 процентов. Об этом сообщили в управлении снижения рисков бедствий и контроля в области гражданской защиты департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области.

Фото управления снижения рисков бедствий и контроля в области гражданской защиты ДЧС Мангистауской области
За шесть месяцев 2019 года в регионе зарегистрировано 44 автомобильных пожара, в то время как за аналогичный период 2020 года произошло 31 возгорание.

​- В связи с недопущением распространения пандемии COVID-19 и введением карантинного режима на территории области ограничена возможность проведения рейдовых мероприятий. Несмотря на это, спасатели записывают короткие видеоролики по соблюдению безопасности и публикуют их в социальных сетях, стараясь привлечь внимание людей к пожарной безопасности, - сообщили в ведомстве.

Как сообщают спасатели, основными причинами пожаров на автотранспорте являются техническая неисправность машин и короткое замыкание электропроводки в двигательной части. В связи с этим специалисты по чрезвычайным ситуациям напоминают водителям, что можно предотвратить происшествие и снизить риск возникновения пожара. Для этого необходимо своевременно проводить технический осмотр автотранспорта и следить за его техническим состоянием.

Напоминаем, что при возникновении пожара и каких-либо чрезвычайных ситуаций необходимо обращаться по номерам: «101» или «112».



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