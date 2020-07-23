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ЛАДА.kz » Происшествия

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 18:02

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Браконьеров задержали за незаконную охоту на джейрана в Мангистау

Нарушителями оказались жители Мангистауской области. При осмотре их автомобиля были обнаружены четыре туши джейрана. Об этом сообщил Сакен Дилдахмет, пресс-секретарь Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

Фото со страницы Сакена Дилдахмета в Facebook
Браконьеров задержали сегодня, 23 июля, на территории Каракиянского района. В их автомобилях, марок Mitsubishi Pajero и Toyota Land Cruiser были обнаружены четыре туши джейрана и два ружья без серии и номера.

Браконьеров задержали за незаконную охоту на джейрана в Мангистау

Браконьеров задержали за незаконную охоту на джейрана в Мангистау

Браконьеров задержали за незаконную охоту на джейрана в Мангистау


На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа районной полиции.

Все собранные материалы переданы в правоохранительные органы.



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