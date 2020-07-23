Браконьеров задержали за незаконную охоту на джейрана в Мангистау

Фото со страницы Сакена Дилдахмета в Facebook
Браконьеров задержали сегодня, 23 июля, на территории Каракиянского района. В их автомобилях, марок Mitsubishi Pajero и Toyota Land Cruiser были обнаружены четыре туши джейрана и два ружья без серии и номера.
На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа районной полиции.
Все собранные материалы переданы в правоохранительные органы.
На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа районной полиции.
Все собранные материалы переданы в правоохранительные органы.
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