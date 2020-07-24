В Актау в результате ДТП загорелся автомобиль

Сегодня, 24 июля, в 01:30 на пульт дежурного 102 управления полиции Актау поступил вызов, о том что на перекрёстке между 18, 19 и 20 микрорайонами произошло дорожно-транспортное происшествие.- Водитель автомашины Lexus RX300, не соблюдая правила дорожного движения, совершил столкновение с автомашиной Lexus RX350. В результате ДТП автомашина Lexus RX350 влетела в столб и произошло возгорание. Назначена авто-техническая экспертиза, - рассказали в полиции региона.На фото: место происшествия утром.Фото и видео пользователей сайта.