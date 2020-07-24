Три автомобиля столкнулись в Мангистау

Авария с участием пикапа и ещё двух автомобилей марок Hyundai Santa Fe и Toyota Alphard произошла 24 июля примерно в 11:00.В пресс-службе департамента полиции области отметили, что пострадавших в аварии нет.- По факту ДТП составлен протокол по статье 610 КоАП РК (Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества), - сообщили в департаменте полиции Мангистауской области.