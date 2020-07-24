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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 19:55

Просмотров: 923

Три автомобиля столкнулись в Мангистау

Дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня, 24 июля, возле посёлка Сайын Шапагатов.

Иллюстрация к материалу
Авария с участием пикапа и ещё двух автомобилей марок Hyundai Santa Fe и Toyota Alphard произошла 24 июля примерно в 11:00.

В пресс-службе департамента полиции области отметили, что пострадавших в аварии нет.

- По факту ДТП составлен протокол по статье 610 КоАП РК (Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества), - сообщили в департаменте полиции Мангистауской области.




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Комментарии ( 2 )

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Коммунист. (Посетители) Сегодня, 22:20
Цитата: Рома
А наши "водятлы" даже в таких условиях умудряются совершить ДТП

С армянскими номерами и с ишаков рано слезли, вот и конкретный замес!..
Видео "качественное"!..Ещё и ютюб выложил.

Когда?!,ЖЕ!, придёт СВЕТЛОЕ "будущее"?!..
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Коммунист.
 Рома (Посетители) Сегодня, 20:05
Осадков-нет, гололёда-нет, тумана тоже не было. Видимость почти близка к 100%-ному показателю.
Ну просто идеальные условия для вождения автомобилем. А наши "водятлы" даже в таких условиях умудряются совершить ДТП. shock
 
 

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