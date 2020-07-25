Еще 64 случая заражения коронавирусом зарегистрировали в Мангистау

Иллюстративное фото из открытых источников
За сутки в Мангистау выявили 64 больных коронавирусом. Из числа зараженных - 24 пациента без клинических проявлений болезни.
Общее число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в Мангистау составляет 2583 человека.
Выздоровели на сегодняшний день 1885 человек, 25 из них за последние сутки.
Общее число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в Мангистау составляет 2583 человека.
Выздоровели на сегодняшний день 1885 человек, 25 из них за последние сутки.
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