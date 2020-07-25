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ЛАДА.kz » Происшествия

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 21:51

Просмотров: 371

Неповиновение требованиям полицейских в Жанаозене засняли на видео

Женщина выбросила мусор из окна, и когда к ней приехали полицейские, она оказала сопротивление. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Скриншот видеоматериала
В Сети опубликовали видеоролик, на котором запечатлели задержание жительницы Жанаозена.

По данным пресс-службы департамента полиции области, женщина 19 июля выбросила мусор из окна.

- По этому поводу поступило заявление. Сотрудники полиции 24 июля приехали по указанному адресу. Женщина оказала сопротивление приказам сотрудников полиции. В отношении нарушительницы были составлены два протокола по статье 434-2 и по части 2 статьи 667 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях», - пояснили в пресс-службе ведомства.






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Комментарии ( 1 )

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Рома (Посетители) Сегодня, 22:04
Про этот населённый пункт даже не хочу комментировать. Это пропасть между нашего государства
 
 

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