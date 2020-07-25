Неповиновение требованиям полицейских в Жанаозене засняли на видео





В Сети опубликовали видеоролик, на котором запечатлели задержание жительницы Жанаозена.По данным пресс-службы департамента полиции области, женщина 19 июля выбросила мусор из окна.- По этому поводу поступило заявление. Сотрудники полиции 24 июля приехали по указанному адресу. Женщина оказала сопротивление приказам сотрудников полиции. В отношении нарушительницы были составлены два протокола по статье 434-2 и по части 2 статьи 667 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях», - пояснили в пресс-службе ведомства.