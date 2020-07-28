Пропавшего в Актау мужчину третий день ищут родственники

Фото сделано в день пропажи Нурлана Тастемирова

Нурлан Тастемиров, 1995 года рождения, пропал 26 июля примерно в 18:30.- В воскресенье он гулял с друзьями на набережной. После шести вечера они проводили его до дома №15 в 29 микрорайоне, где он проживает. После этого Нурлана никто не видел. Мы сразу же обратились в полицию и написали заявление о пропаже, - рассказала Аида, сестра пропавшего.По словам сестры, он был одет в голубую футболку с чёрным воротником и тёмно-синие джинсы.Те, кто обладают информацией о пропавшем, могут обратиться по телефону: 8 (708) 296 36 78 (Аида).