В Актау упавшая арматура на пирсе едва не стала причиной трагедии

По словам молодых людей, две арматуры оторвались и упали в метре от подростков вчера, 2 августа, в тот момент, когда они находились на пирсе.- На пирсе в 7 микрорайоне, напротив кафе «Амфибия», в метре от нас упали две арматуры, являющиеся опорами верхней части пирса, и чуть не убили нас. За время нашего пребывания на этом пирсе бегали около десяти детей и находилось примерно столько же взрослых. Возможно, что другие опоры рано или поздно тоже не выдержат и упадут (не дай Бог на людей). Особенно страшно в такую погоду, как сегодня, когда сильный ветер, - рассказали очевидцы.Деревянные половицы под ногами, по словам молодых людей, тоже неустойчивы.- Они «гуляют» вниз-верх, создавая впечатление, что тоже могут рухнуть в любой момент. Надо оградить данный пирс во избежание несчастных случаев и от оставшихся арматур. А акимату следует заняться вопросом реконструкции данного пирса, - говорят молодые люди.