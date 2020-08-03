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ЛАДА.kz » Происшествия

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 15:26

Просмотров: 1819

В Актау упавшая арматура на пирсе едва не стала причиной трагедии

В Актау с пирса упала железная арматура, которая едва не убила молодых людей. Об этом рассказали чудом уцелевшие парень и девушка.

Красными стрелками обозначены оторвавшиеся арматуры, зеленой - арматура, которая тоже оторвалась, но была загнута за другую
По словам молодых людей, две арматуры оторвались и упали в метре от подростков вчера, 2 августа, в тот момент, когда они находились на пирсе.

- На пирсе в 7 микрорайоне, напротив кафе «Амфибия», в метре от нас упали две арматуры, являющиеся опорами верхней части пирса, и чуть не убили нас. За время нашего пребывания на этом пирсе бегали около десяти детей и находилось примерно столько же взрослых. Возможно, что другие опоры рано или поздно тоже не выдержат и упадут (не дай Бог на людей). Особенно страшно в такую погоду, как сегодня, когда сильный ветер, - рассказали очевидцы.

Деревянные половицы под ногами, по словам молодых людей, тоже неустойчивы.

- Они «гуляют» вниз-верх, создавая впечатление, что тоже могут рухнуть в любой момент. Надо оградить данный пирс во избежание несчастных случаев и от оставшихся арматур. А акимату следует заняться вопросом реконструкции данного пирса, - говорят молодые люди.




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Комментарии ( 2 )

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  • mer
 M_lena (Посетители) Сегодня, 17:06
Нашли место для танцев, сломали пирс :)
 
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  • shurik_kz11
  • tom2005
  • Василий Кравчук
  • makovka
  • мунайши73
  • tolk
  • almaty2018
  • ODUVANCHIK
  • mer
 HiWatch (Посетители) Сегодня, 15:47
Расшатали своими танцами вот стотонный пирс и не выдержал нагрузки, наверно такой комментарий будет с Акимата)) applause
На чьем балансе он? Кто хозяин?
 
 

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