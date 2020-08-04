Неизвестный мужчина пытался увести 10-летнего мальчика в Актау

Инцидент произошёл 2 августа примерно в 22:00.Возле одного из магазинов, расположенных в жилом комплексе «Green Plaza» в 17 микрорайоне, неизвестный мужчина пытался увести ребёнка в безлюдное место.- Мужчина был высокого роста, одетый во всё чёрное: трико, кофта, кепка, очки и маска. Схватил за руку племянника и пытался увести его под арку. Ребёнку удалось вырваться, ударить мужчину скейтбордом и убежать. Он сразу позвал старшую сестру, и они обратились к охранникам. Мужчина же убежал в сторону строящегося здания жилого комплекса. К сожалению, охрана не восприняла слова детей всерьёз, но всё же пошли к строящемуся зданию. Они должны были сразу вызвать полицию, так как было нападение на ребёнка, и связаться с родителями детей. Родители мальчика сейчас находятся в Нур-Султане, а дети приехали в Актау на каникулы, к бабушке и дедушке. К сожалению, дети слишком поздно сообщили о произошедшем, - рассказала Асем.По словам женщины, на следующий день после инцидента к охранникам территории жилого комплекса приехали родственники детей.- Они хотели переговорить с охраной, написать заявление в полицию. Сотрудники правоохранительных органов не приняли заявление, обосновав это тем, что мужчина «всего лишь взял за руку ребёнка и ничего не случилось». То есть надо было дождаться совершения преступления? Чтобы ребёнку был нанесён непоправимый урон? Дети скоро вернутся к родителям, вопросами, связанными с полицией - занимаются. Однако моя сестра, мама ребёнка, возмущена тем, что на территории ЖК свободно прогуливаются подозрительные посторонние личности. Камеры видеонаблюдения не работают, только на въезде на территорию ЖК. Остальные - муляжи. Моя сестра проживает в Нур-Султане, и, несмотря на то, что дом эконом-класса, кооператив собственников квартир занимается всем необходимым - территория закрытая, установлены шлагбаумы, посторонних не пропускают, камеры видеонаблюдения расположены на всех въездах, входах и подъездах. А тут такой шикарный жилой комплекс - и всё настолько плохо с безопасностью, - отметила Асем.Тётя мальчика добавила, что в данный момент жители дома собираются писать коллективную жалобу на представителя кооператива собственников квартир жилого комплекса «Green Plaza».Редакция Lada.kz ожидает официальный комментарий от компетентных органов.