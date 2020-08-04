Неизвестный мужчина пытался увести 10-летнего мальчика в Актау

Возле одного из магазинов, расположенных в жилом комплексе «Green Plaza» в 17 микрорайоне, неизвестный мужчина пытался увести ребёнка в безлюдное место.
- Мужчина был высокого роста, одетый во всё чёрное: трико, кофта, кепка, очки и маска. Схватил за руку племянника и пытался увести его под арку. Ребёнку удалось вырваться, ударить мужчину скейтбордом и убежать. Он сразу позвал старшую сестру, и они обратились к охранникам. Мужчина же убежал в сторону строящегося здания жилого комплекса. К сожалению, охрана не восприняла слова детей всерьёз, но всё же пошли к строящемуся зданию. Они должны были сразу вызвать полицию, так как было нападение на ребёнка, и связаться с родителями детей. Родители мальчика сейчас находятся в Нур-Султане, а дети приехали в Актау на каникулы, к бабушке и дедушке. К сожалению, дети слишком поздно сообщили о произошедшем, - рассказала Асем.
По словам женщины, на следующий день после инцидента к охранникам территории жилого комплекса приехали родственники детей.
- Они хотели переговорить с охраной, написать заявление в полицию. Сотрудники правоохранительных органов не приняли заявление, обосновав это тем, что мужчина «всего лишь взял за руку ребёнка и ничего не случилось». То есть надо было дождаться совершения преступления? Чтобы ребёнку был нанесён непоправимый урон? Дети скоро вернутся к родителям, вопросами, связанными с полицией - занимаются. Однако моя сестра, мама ребёнка, возмущена тем, что на территории ЖК свободно прогуливаются подозрительные посторонние личности. Камеры видеонаблюдения не работают, только на въезде на территорию ЖК. Остальные - муляжи. Моя сестра проживает в Нур-Султане, и, несмотря на то, что дом эконом-класса, кооператив собственников квартир занимается всем необходимым - территория закрытая, установлены шлагбаумы, посторонних не пропускают, камеры видеонаблюдения расположены на всех въездах, входах и подъездах. А тут такой шикарный жилой комплекс - и всё настолько плохо с безопасностью, - отметила Асем.
Тётя мальчика добавила, что в данный момент жители дома собираются писать коллективную жалобу на представителя кооператива собственников квартир жилого комплекса «Green Plaza».
Редакция Lada.kz ожидает официальный комментарий от компетентных органов.
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Дорогие соседи! Обращаемся к вам, чтобы поделиться пугающим инцидентом, произошедшим с нашим ребёнком и предостеречь вас и ваших детей. 2 августа в ЖК Грин Плаза, около 22.00 возле магазина «Столичный» высокий мужчина весь в чёрном (черные трико, кофта, кепка, очки и маска) схватил за руку нашего 10-летнего сына, и потащил в сторону арки. Ребёнку удалось вырваться, ударить мужчину скейтбордом и убежать. Он сразу позвал старшую сестру и они обратились к охранникам. Мужчина убежал в сторону арки и далее к строящейся 5 башне. Охранники, к сожалению, всерьёз не восприняли слова детей, но все же пошли в сторону 5 башни. Охранники были обязаны сразу же вызвать полицию, так как имело место нападение и связаться с родителями детей. Мы проживаем в другом городе, а дети на данный момент находятся на каникулах у бабушки и дедушки. И, к сожалению, дети поздно сообщили о произошедшем инциденте. На следующий день, дядя и брат поехали, чтобы поговорить с охраной, и написать заявление в полицию. Охрана говорит, что это дети, и не воспринимают всерьёз произошедшее. А полиция не приняла заявление, обосновав это тем, что мужчина «всего лишь взял за руку» ребёнка и ничего не случилось. Напрашивается вопрос: надо было дождаться пока преступление свершится? Чтобы был нанесён непоправимый урон ребёнку? Предвосхищая вопросы - дети скоро прилетят и будут с нами, на данный момент вопросами связанными с полицией, занимаемся. И конечно же, мы возмущены тем, что на территории ЖК свободно ходят посторонние подозрительные личности, которые могут нанести вред нашим детям. Камеры на территории ЖК не работают, работает всего 1 камера на въезде, которая фиксирует въезжающие машины. Остальные камеры- муляжи. Мы сейчас проживаем в Астане, несмотря на то, что дом эконом класса, КСК занимается всем - территория закрытая, стоят шлагбаумы, охрана посторонних не пропускает, на каждом входе и въезде по несколько камер, и в подъездах камеры. Очень жаль, что в ЖК Грин Плаза, в доме столь высокого уровня, настолько плохо с безопасностью. Целью данного сообщения является предостережение. Будьте бдительны, даже во дворе своего дома дети не находятся в безопасно