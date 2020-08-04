«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 04 Августа
+22...+22
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 420.07 KZT
  • €1 = 493.25 KZT
  • 1 RUB = 5.68 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Происшествия

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 11:56

Просмотров: 1925

Неизвестный мужчина пытался увести 10-летнего мальчика в Актау

Мужчина, одетый во всё чёрное, схватил за руку мальчика и пытался увести в безлюдное место. Ребёнку удалось вырваться из рук мужчины. Об этом рассказала Асем, тётя мальчика.

Иллюстративное фото с сайта cyprusbutterfly.com.cy
Инцидент произошёл 2 августа примерно в 22:00.

Возле одного из магазинов, расположенных в жилом комплексе «Green Plaza» в 17 микрорайоне, неизвестный мужчина пытался увести ребёнка в безлюдное место.

- Мужчина был высокого роста, одетый во всё чёрное: трико, кофта, кепка, очки и маска. Схватил за руку племянника и пытался увести его под арку. Ребёнку удалось вырваться, ударить мужчину скейтбордом и убежать. Он сразу позвал старшую сестру, и они обратились к охранникам. Мужчина же убежал в сторону строящегося здания жилого комплекса. К сожалению, охрана не восприняла слова детей всерьёз, но всё же пошли к строящемуся зданию. Они должны были сразу вызвать полицию, так как было нападение на ребёнка, и связаться с родителями детей. Родители мальчика сейчас находятся в Нур-Султане, а дети приехали в Актау на каникулы, к бабушке и дедушке. К сожалению, дети слишком поздно сообщили о произошедшем, - рассказала Асем.

По словам женщины, на следующий день после инцидента к охранникам территории жилого комплекса приехали родственники детей.

- Они хотели переговорить с охраной, написать заявление в полицию. Сотрудники правоохранительных органов не приняли заявление, обосновав это тем, что мужчина «всего лишь взял за руку ребёнка и ничего не случилось». То есть надо было дождаться совершения преступления? Чтобы ребёнку был нанесён непоправимый урон? Дети скоро вернутся к родителям, вопросами, связанными с полицией - занимаются. Однако моя сестра, мама ребёнка, возмущена тем, что на территории ЖК свободно прогуливаются подозрительные посторонние личности. Камеры видеонаблюдения не работают, только на въезде на территорию ЖК. Остальные - муляжи. Моя сестра проживает в Нур-Султане, и, несмотря на то, что дом эконом-класса, кооператив собственников квартир занимается всем необходимым - территория закрытая, установлены шлагбаумы, посторонних не пропускают, камеры видеонаблюдения расположены на всех въездах, входах и подъездах. А тут такой шикарный жилой комплекс - и всё настолько плохо с безопасностью, - отметила Асем.

Тётя мальчика добавила, что в данный момент жители дома собираются писать коллективную жалобу на представителя кооператива собственников квартир жилого комплекса «Green Plaza».

Редакция Lada.kz ожидает официальный комментарий от компетентных органов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Дорогие соседи! Обращаемся к вам, чтобы поделиться пугающим инцидентом, произошедшим с нашим ребёнком и предостеречь вас и ваших детей. 2 августа в ЖК Грин Плаза, около 22.00 возле магазина «Столичный» высокий мужчина весь в чёрном (черные трико, кофта, кепка, очки и маска) схватил за руку нашего 10-летнего сына, и потащил в сторону арки. Ребёнку удалось вырваться, ударить мужчину скейтбордом и убежать. Он сразу позвал старшую сестру и они обратились к охранникам. Мужчина убежал в сторону арки и далее к строящейся 5 башне. Охранники, к сожалению, всерьёз не восприняли слова детей, но все же пошли в сторону 5 башни. Охранники были обязаны сразу же вызвать полицию, так как имело место нападение и связаться с родителями детей. Мы проживаем в другом городе, а дети на данный момент находятся на каникулах у бабушки и дедушки. И, к сожалению, дети поздно сообщили о произошедшем инциденте. На следующий день, дядя и брат поехали, чтобы поговорить с охраной, и написать заявление в полицию. Охрана говорит, что это дети, и не воспринимают всерьёз произошедшее. А полиция не приняла заявление, обосновав это тем, что мужчина «всего лишь взял за руку» ребёнка и ничего не случилось. Напрашивается вопрос: надо было дождаться пока преступление свершится? Чтобы был нанесён непоправимый урон ребёнку? Предвосхищая вопросы - дети скоро прилетят и будут с нами, на данный момент вопросами связанными с полицией, занимаемся. И конечно же, мы возмущены тем, что на территории ЖК свободно ходят посторонние подозрительные личности, которые могут нанести вред нашим детям. Камеры на территории ЖК не работают, работает всего 1 камера на въезде, которая фиксирует въезжающие машины. Остальные камеры- муляжи. Мы сейчас проживаем в Астане, несмотря на то, что дом эконом класса, КСК занимается всем - территория закрытая, стоят шлагбаумы, охрана посторонних не пропускает, на каждом входе и въезде по несколько камер, и в подъездах камеры. Очень жаль, что в ЖК Грин Плаза, в доме столь высокого уровня, настолько плохо с безопасностью. Целью данного сообщения является предостережение. Будьте бдительны, даже во дворе своего дома дети не находятся в безопасно

Публикация от Асем (@massazh_kz_aktau)




Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 6 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Кoт (Посетители) Сегодня, 13:36
Почему то у нас на улице дети гуляют, которым нет и двух лет с виду, без штанов вообще, чумазые, в сопровождении девочки лет четырёх! Гуляют прямо по внутрирайонной дороге! Машины едут, с мусоровоза таких малых деток вообще не видно, тем более сдавая задом!

Вот это я наблюдаю ежедневно! Если у родителей в головах ничего толкового нет - то хоть расстрел вводи за педофилию - толку то???
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Placida (Посетители) Сегодня, 13:31
FL,
А я заметила, что в Москве и области на улице и во дворах, дети без присмотра взрослых не гуляют. Да и вообще, праздношатающихся детей не увидишь. Детьми занимаются. Считается, что если ребенок не посещает какие-либо доп.занятия спортом, творчеством, языками-это признак неблагополучной семьи. Я понимаю, что это не по всей России, уж слишком она большая. И у нас в аулах нет дома творчества для детей, например или музыкальной школы, но в городе же есть это все? Сколько беспризорных детей вижу до глубокого вечера, а то и ночи.

Да, свобода личности должна быть. Мы не должны бояться педофилов, убийц и воров по определению, потому что мы платим деньги(налоги) что бы власть обеспечивала нам безопасность. К сожалению, на сегодняшний день, мы содержим полицию и охраняем себя сами. Печально.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Галина63 (Посетители) Сегодня, 12:56
Летом до 20 часов вполне достаточно погулять детям. А затем нужно уже звать на ужин. А зимой и того раньше. Всяких сволочей никогда не изведешь, они были и будут. Смотреть нужно за детьми.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Neo_85
  • Ну Ну
 ssnaktau (Посетители) Сегодня, 12:38
Все эксперты в один голос заявляют педофилия не излечима! Надо изолировать их от общества,а не выставлять в сети данные об их проживание и призывать родителей быть бдительными! Весь народ должен быть бдительным! А зачем мы тогда содержим целую армию органов правопорядка?
Днем с огнем не найдешь участкового!

Лада опубликуйте должностную инструкцию участкового,пусть народ требует от участковых исполнение должностных обязанностей,если их начальство спит!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • Guz
  • Галина63
  • Сергей Владимиров
  • Лана
 FL (Посетители) Сегодня, 12:11
Что делал 10 летний ребенок на улице в такое время?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Галина63
  • Сергей Владимиров
  • Ну Ну
 Кoт (Посетители) Сегодня, 12:01
Как задолбали извращенцы. Или раньше такого не было или меньше освещалось, откуда они берутся???

Никакие меры, ни сроки заключения, ни кастрации их не пугают совершенно.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика