Отказался надеть маску: Пассажира сняли с авиарейса Атырау-Актау

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Недисциплинированного пассажира сняли с авиарейса, следующего сообщением «Атырау–Актау».



- В линейное отделение полиции в аэропорту Атырау от представителя авиакомпании АО «Qazaq Air» поступило сообщение о том, что при посадке пассажиров на авиарейс сообщением «Атырау–Актау» находится правонарушитель, - сообщил Калижан Кобландин, первый заместитель начальника департамента полиции на транспорте.



Как отметил Калижан Кобландин, 60-летний житель Актобе, несмотря на распоряжения командира и других членов экипажа, отказался надеть защитную маску, чем нарушил требование карантина.



Пассажир к тому же находился в состоянии алкогольного опьянения, что подтвердилось результатом проведённой экспертизы. В итоге мужчину сняли с авиарейса.



- В отношении правонарушителя составлен протокол по части 1 статьи 440 (Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения) и по статье 566 КоАП РК (Нарушение правил поведения на воздушном судне) Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях». На мужчину наложили штраф в размере восьми месячных расчётных показателей (22 224 тенге), - отметил Калижан Кобландин.



Помимо этого, в отношении пассажира был составлен ещё один протокол по статье 425 КоАП РК (Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов). Протокол направили в Атырауское отделенческое управление контроля качества и безопасности товаров и услуг на транспорте.