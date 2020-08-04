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ЛАДА.kz » Происшествия

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 15:39

Просмотров: 2057

Отказался надеть маску: Пассажира сняли с авиарейса Атырау-Актау

Жителя Актобе сняли с рейса за то, что он отказался надеть медицинскую маску. Помимо этого, 60-летний мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции на транспорте.

Иллюстративное фото с сайта dailystorm.ru
Недисциплинированного пассажира сняли с авиарейса, следующего сообщением «Атырау–Актау».

- В линейное отделение полиции в аэропорту Атырау от представителя авиакомпании АО «Qazaq Air» поступило сообщение о том, что при посадке пассажиров на авиарейс сообщением «Атырау–Актау» находится правонарушитель, - сообщил Калижан Кобландин, первый заместитель начальника департамента полиции на транспорте.

Как отметил Калижан Кобландин, 60-летний житель Актобе, несмотря на распоряжения командира и других членов экипажа, отказался надеть защитную маску, чем нарушил требование карантина.

Пассажир к тому же находился в состоянии алкогольного опьянения, что подтвердилось результатом проведённой экспертизы. В итоге мужчину сняли с авиарейса.

- В отношении правонарушителя составлен протокол по части 1 статьи 440 (Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения) и по статье 566 КоАП РК (Нарушение правил поведения на воздушном судне) Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях». На мужчину наложили штраф в размере восьми месячных расчётных показателей (22 224 тенге), - отметил Калижан Кобландин.

Помимо этого, в отношении пассажира был составлен ещё один протокол по статье 425 КоАП РК (Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов). Протокол направили в Атырауское отделенческое управление контроля качества и безопасности товаров и услуг на транспорте.



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Комментарии ( 2 )

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Beluy (Посетители) Сегодня, 17:49
Ed Word,
Там же написано, что ещё один протокол направили в Атырауское отделенческое управление контроля качества и безопасности товаров и услуг на транспорте
Как раз они и назначат +83К
 
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Ed Word (Посетители) Сегодня, 17:14
Че то не пойму, писали что за не ношение маски штраф более 83 тысяч. А тут, что было, применили 440 и 566 статьи КоАП и в итоге по совокупности 8 МРП и это в том случае когда человек делает это демонстративно и показательно..!!? Странно, когда в некоторых случаях за окурок 10 суток могут дать. А еще хуже что человеку 60, а он себя нормально вести не научился, да еще и показывает это, а его за это жалеют и не применяют соответствующих штрафов, тем самым поддерживая таких индивидуумов. Ну думаю "СЭС" его еще обрадуют.

Цитата из песни - "...откуда молодым культура, если старший быдло,
подменили все, дерьмо тире повидло..."
 
 

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