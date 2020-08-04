Мужчина погиб при опрокидывании автомобиля в Мангистау - за рулём была его жена

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Инцидент произошёл 2 августа примерно в 06:00.



На трассе Актау-аэропорт перевернулся автомобиль марки Renault Duster. За рулём находилась женщина, которая не сумела справиться с управлением и совершила опрокидывание.



- С ней вместе ехал её супруг. Он скончался на месте. Проводятся все необходимые экспертизы. К женщине применили меру пресечения в виде подписки о невыезде, - пояснили в пресс-службе ведомства.