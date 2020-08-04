В Актау скончался выпавший с восьмого этажа ребёнок

Иллюстративное фото с сайта kem.kp.ru
Трагедия произошла сегодня, 4 августа.
Из окна квартиры дома №46 в 17 микрорайоне, расположенного в жилом комплексе Мерет, выпал шестилетний мальчик.
Ребёнок упал с высоты восьмого этажа.
В связи с этим управление по ЧС города просит родителей соблюдать правила безопасности и не оставлять детей без присмотра.
Из окна квартиры дома №46 в 17 микрорайоне, расположенного в жилом комплексе Мерет, выпал шестилетний мальчик.
Ребёнок упал с высоты восьмого этажа.
В связи с этим управление по ЧС города просит родителей соблюдать правила безопасности и не оставлять детей без присмотра.
Оставьте свой комментарий первым.