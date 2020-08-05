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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 17:56

Просмотров: 2068

ДТП на трассе Актау-Жанаозен: Четыре человека погибли и четверо в больнице

Подробности трагической аварии сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Кадр видео
По информации полиции, в результате опрокидывания минивэна Toyota Alphard погибли четыре человека, ещё четверо находятся в больнице.

- По статистике, игнорирование скоростных ограничений - одна из главных причин ДТП. Начальник департамента полиции Мангистауской области, генерал-майор полиции Жанарбек Бактыбаев призывает водителей быть осторожными на дорогах. В первую очередь, это - соблюдение скоростного режима, - сообщили в ведомстве.

Напомним, дорожный инцидент произошёл 5 августа примерно в 09:00 часов. Водитель минивэна Toyota Alphard не справился с рулевым управлением и совершил опрокидывание.




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Комментарии ( 3 )

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dildjan (Посетители) Сегодня, 19:59
Люди не садитесь на эти машины, одни перекидки. Вы рискуете своей жизнью. Таксисты гоняют туда сюда на лысой резине, если нарушают скоростной режим делайте предупреждение.Они о деньгах думают, а не людях.Всегда обращайте внимание на шины авто, многие таксисты катаются на лысой резине.Не садитесь на такие машины.
 
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babe (Посетители) Сегодня, 19:34
На таких машинах только таксисты работают . Покупают за копейки машину и гоняют с бешеной скоростью, дабы ее окупить и заработать хорошо. Ездят Атырау Актау , ранее Астрахань , а сейчас ездят до границы. Пора принимать меры!
 
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Имярек (Посетители) Сегодня, 19:22
Статья 592 часть третья скорее всего
Иманды болсын...

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
 

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