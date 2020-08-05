ДТП на трассе Актау-Жанаозен: Четыре человека погибли и четверо в больнице

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По информации полиции, в результате опрокидывания минивэна Toyota Alphard погибли четыре человека, ещё четверо находятся в больнице.
- По статистике, игнорирование скоростных ограничений - одна из главных причин ДТП. Начальник департамента полиции Мангистауской области, генерал-майор полиции Жанарбек Бактыбаев призывает водителей быть осторожными на дорогах. В первую очередь, это - соблюдение скоростного режима, - сообщили в ведомстве.
Напомним, дорожный инцидент произошёл 5 августа примерно в 09:00 часов. Водитель минивэна Toyota Alphard не справился с рулевым управлением и совершил опрокидывание.
- По статистике, игнорирование скоростных ограничений - одна из главных причин ДТП. Начальник департамента полиции Мангистауской области, генерал-майор полиции Жанарбек Бактыбаев призывает водителей быть осторожными на дорогах. В первую очередь, это - соблюдение скоростного режима, - сообщили в ведомстве.
Напомним, дорожный инцидент произошёл 5 августа примерно в 09:00 часов. Водитель минивэна Toyota Alphard не справился с рулевым управлением и совершил опрокидывание.