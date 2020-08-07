За один день на дорогах Мангистау выявлено 18 нарушений ПДД мотоциклистами

Фото пресс-службы ведомства

По данным пресс-службы полиции, с 5 по 8 августа текущего года на территории области проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Мотоцикл».



Так, за первый день ОПМ выявлено 18 фактов нарушений правил дорожного движения со стороны водителей мототранспорта.



В числе распространённых нарушений - несоблюдение правил перевозки пассажиров (статья 593 КоАП РК). По данной статье дорожные полицейские составили 11 протоколов.



У одного мотоциклиста не оказалось при себе водительских прав (статья 612 КоАП РК).



За нарушение правил маневрирования по статье 595 КоАП РК оформлены два человека.



Еще четыре водителя понесут ответственность за управление транспортными средствами, не отвечающими требованиям технических регламентов, национальных стандартов, а также при наличии неисправностей или условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств, за исключением неисправностей тормозной системы, рулевого управления и тягово-сцепного устройства (статья 590 часть 5 КоАП РК).



Один мототранспорт водворен на штрафную стоянку.



- Целью мероприятия является повышение дисциплины водителей мототранспортных средств, предупреждение дорожно-транспортных происшествий. Кроме того, проводится работа по пресечению фактов нарушения тишины в ночное время, также по выявлению таких правонарушений как обгон и увеличение установленной скорости движения, управление транспортными средствами, не прошедшими государственный технический осмотр, - отметил начальник департамента полиции Мангистауской области Жанарбек Бактыбаев.