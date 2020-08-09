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ЛАДА.kz » Происшествия

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 08:59

Просмотров: 1555

Врачи в Актау кололи подростку препарат не по назначению

Применение калия хлорида привело к ухудшению самочувствия 15-летнего подростка. Врачи признали свою ошибку. Об этом рассказала Гульдана Кетибаева, мама ребёнка.

Иллюстративное фото с сайта golos.ua
В редакцию Lada.kz обратилась Гульдана Кетибаева, возмущённая действиями врачей детской инфекционной больницы.

По словам женщины, её 15-летней дочери кололи препарат «Калия хлорид» в завышенных дозах.

- Моя дочь попала в больницу с кишечной инфекцией. Лежала там пять дней, выписалась вчера, 7 августа. Вчера ей стало плохо снова. Не кушает, не пьёт, судороги по телу. Оказалось, что врачи кололи ей препарат «Калия хлорид» и сильно превысили дозу. Я повезла её ночью в больницу, нас не приняли. Главное - признали вину в том, что превысили норму вкалываемого препарата, принесли извинения, но дочь не положили в больницу. Какой смысл от извинений, если ребёнку плохо, - посетовала Гульдана Кетибаева.

Сегодня, 8 августа, женщина вновь повезла дочь к врачам, и на этот раз они её приняли.

По словам женщины, дочь положили в больницу и даже разрешили находиться рядом с девушкой.

Однако Гульдана Кетибаева хочет пожаловаться на действия врачей в вышестоящие органы.

Редакция ожидает официального комментария от управления здравоохранения Мангистауской области.

Для справки:
Передозировка препаратом «Калия хлорид».
Симптомы: гиперкалиемия (мышечный гипотонус, парестезии конечностей, замедление атриовентрикулярной проводимости, аритмии, остановка сердца). Ранние клинические признаки гиперкалиемии обычно появляются при концентрации калия в сыворотке крови более 6 мэкв/л: заострение зубца Т, исчезновение зубца U(при его наличии в прежних кардиограммах), снижение сегмента S-T, удлинение интервала Q-T, расширение комплекса QRS. Более тяжелые симптомы гиперкалиемии - паралич мускулатуры и остановка сердца - развиваются при концентрации калия 9-10 мэкв/л.

Лечение: внутрь или в/в – 0.9% раствор натрия хлорида; в/в - 300-500 мл 5% раствора декстрозы (с 10-20 ЕД инсулина на 1 л); при необходимости - гемодиализ и перитонеальный диализ.
Информация с сайта Vidal.ru.



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Комментарии ( 3 )

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  • Барабашка
 non_alcoholic (Посетители) Сегодня, 10:00
В больничку теперь только помирать можно ложиться, как японцы раньше своих стариков в горы относили,
 
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  • mer
  • Барабашка
 aalleennaa69 (Посетители) Сегодня, 09:56
А мне ещё говорят почему вы не любите наших врачей
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • Ну Ну
  • мирабелла
  • babushka
  • Барабашка
 valesa (Посетители) Сегодня, 09:12
Такое ощущение, что наши врачи просто сошли с ума!Больница и врач уже ассоциируются с ужасом, безысходностью и концом! Храни нас Господи от их головы и рук!
 
 

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