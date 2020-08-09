Врачи в Актау кололи подростку препарат не по назначению

В редакцию Lada.kz обратилась Гульдана Кетибаева, возмущённая действиями врачей детской инфекционной больницы.По словам женщины, её 15-летней дочери кололи препарат «Калия хлорид» в завышенных дозах.- Моя дочь попала в больницу с кишечной инфекцией. Лежала там пять дней, выписалась вчера, 7 августа. Вчера ей стало плохо снова. Не кушает, не пьёт, судороги по телу. Оказалось, что врачи кололи ей препарат «Калия хлорид» и сильно превысили дозу. Я повезла её ночью в больницу, нас не приняли. Главное - признали вину в том, что превысили норму вкалываемого препарата, принесли извинения, но дочь не положили в больницу. Какой смысл от извинений, если ребёнку плохо, - посетовала Гульдана Кетибаева.Сегодня, 8 августа, женщина вновь повезла дочь к врачам, и на этот раз они её приняли.По словам женщины, дочь положили в больницу и даже разрешили находиться рядом с девушкой.Однако Гульдана Кетибаева хочет пожаловаться на действия врачей в вышестоящие органы.Редакция ожидает официального комментария от управления здравоохранения Мангистауской области.Передозировка препаратом «Калия хлорид».гиперкалиемия (мышечный гипотонус, парестезии конечностей, замедление атриовентрикулярной проводимости, аритмии, остановка сердца). Ранние клинические признаки гиперкалиемии обычно появляются при концентрации калия в сыворотке крови более 6 мэкв/л: заострение зубца Т, исчезновение зубца U(при его наличии в прежних кардиограммах), снижение сегмента S-T, удлинение интервала Q-T, расширение комплекса QRS. Более тяжелые симптомы гиперкалиемии - паралич мускулатуры и остановка сердца - развиваются при концентрации калия 9-10 мэкв/л.внутрь или в/в – 0.9% раствор натрия хлорида; в/в - 300-500 мл 5% раствора декстрозы (с 10-20 ЕД инсулина на 1 л); при необходимости - гемодиализ и перитонеальный диализ.