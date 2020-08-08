Козырёк подъезда обрушился в Актау

Бетонная плита козырька одного из подъездов обрушилась в доме №5 в 8 микрорайоне. По словам очевидцев, от этого чуть не пострадали женщина с тремя детьми.Жильцы дома рассказали, что не раз уже обращались к управляющей компании с жалобой на этот козырёк.В обслуживающей дом компании ТОО «Фирма РЭК» сообщили, что козырёк обрушился из-за проливного дождя в Актау.- Работники компании совместно с сотрудниками департамента по чрезвычайным ситуациям области до 23:00 часов устраняли последствия разрушения. Огородили лентой, собрали строительный мусор. По идее - там должна быть установлена арматура, толщиной восемь миллиметров. Приступить к установке нового козырька планируем в скором времени. Будет установлен козырёк из металла, - отметила Салтанат Муханова.