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ЛАДА.kz » Происшествия

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 18:26

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Козырёк подъезда обрушился в Актау

По словам представителя обслуживающей компании ТОО «Фирма РЭК» Салтанат Мухановой, козырёк подъезда обрушился из-за дождя. Последствия разрушения козырька засняли на видео очевидцы.

Фото пользователей Сети
Бетонная плита козырька одного из подъездов обрушилась в доме №5 в 8 микрорайоне. По словам очевидцев, от этого чуть не пострадали женщина с тремя детьми.

Козырёк подъезда обрушился в Актау


Жильцы дома рассказали, что не раз уже обращались к управляющей компании с жалобой на этот козырёк.

В обслуживающей дом компании ТОО «Фирма РЭК» сообщили, что козырёк обрушился из-за проливного дождя в Актау.

Козырёк подъезда обрушился в Актау

Козырёк подъезда обрушился в Актау


- Работники компании совместно с сотрудниками департамента по чрезвычайным ситуациям области до 23:00 часов устраняли последствия разрушения. Огородили лентой, собрали строительный мусор. По идее - там должна быть установлена арматура, толщиной восемь миллиметров. Приступить к установке нового козырька планируем в скором времени. Будет установлен козырёк из металла, - отметила Салтанат Муханова.

Козырёк подъезда обрушился в Актау





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