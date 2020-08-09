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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 11:52

Просмотров: 7628

Полиция «накрыла» сауну с 40 посетителями в Актау

Правоохранители пресекли незаконную деятельность сауны в период ограничительных мер в 22 микрорайоне. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Фото предоставили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области
Проверку саун проводили оперативники управления криминальной полиции совместно с сотрудниками СОБР.
...
Так, 8 августа в 23:00 работал один из оздоровительных комплексов в 22 микрорайоне, где находились около 40 посетителей. Все 15 кабин были заняты.

- В отношении нарушителей карантина составлен административный протокол по статье 425 КоАП РК. Материалы дел направлены в департамент санитарно-эпидемиологического надзора по Мангистауской области, - отметили в ведомстве.


Начальник департамента полиции Мангистауской области, генерал-майор полиции Жанарбек Бактыбаев призывает граждан не нарушать карантин, по всей строгости придерживаться правил и применять средства индивидуальной защиты.



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Комментарии ( 3 )

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мунайши73 (Посетители) Сегодня, 14:43
Чё деится в нашем болоте, раз даже у Абдурахима крыша дала течь?
 
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рыбка (Посетители) Сегодня, 14:29
не только элит работает!!!и все это знают angry штраф заплатят и работают дальше
 
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  • mer
  • рыбка
 Masta-Mike (Посетители) Сегодня, 13:09
Прокуратура, за акимат возьмитесь лучше.
А также отдел по борьбе с экономическими преступлениями, вас это тоже касается. Хоть какая-то польза будет от вас...

More ability ~ more responsibility.
 
 

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