Полиция «накрыла» сауну с 40 посетителями в Актау

- В отношении нарушителей карантина составлен административный протокол по статье 425 КоАП РК. Материалы дел направлены в департамент санитарно-эпидемиологического надзора по Мангистауской области, - отметили в ведомстве.

Проверку саун проводили оперативники управления криминальной полиции совместно с сотрудниками СОБР....Так, 8 августа в 23:00 работал один из оздоровительных комплексов в 22 микрорайоне, где находились около 40 посетителей. Все 15 кабин были заняты.Начальник департамента полиции Мангистауской области, генерал-майор полиции Жанарбек Бактыбаев призывает граждан не нарушать карантин, по всей строгости придерживаться правил и применять средства индивидуальной защиты.