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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 16:10

Просмотров: 2771

Полиция Мангистау устроила погоню за браконьерами

В ходе рейда на территории заповедника полиция попыталась остановить внедорожник, но водитель проигнорировал требование. В результате погони браконьерам все же пришлось сдаться. Подробности предоставили в пресс-службе управления природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области.

Фото предоставили в пресс-службе управления природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области
Рейдовые мероприятия проходили 8 августа в районе «Аксу» государственного природного заказника местного значения «Адамтас» на территории Каракиянского района. В них были задействованы специалисты управления природных ресурсов и регулирования природопользования, сотрудники Каракиянского районного отдела полиции и областной природоохранной полиции.

- В 15:20 полиция остановила УАЗ Хантер, но водитель не реагировал на требование об остановке и продолжил путь. В результате погони транспортное средство было остановлено. Задержаны два браконьера. При досмотре автомобиля обнаружено 30 туш ценной рыбы осетровой породы, которая занесена в Красную книгу. Её общий вес составил 63 килограмма, - рассказал директор КГУ «Государственный региональный природный парк» Кызылсай» Омар Сарсенгазиев.


Полиция Мангистау устроила погоню за браконьерами


Стоит отметить, что на территории особо охраняемого заказника обитают редкие виды рыб. Это не первый случай, когда пресечена деятельность браконьеров. Полицейские уже приступили к досудебному расследованию. Напомним, за незаконную ловлю рыбы осетровых пород, занесенную в Красную книгу, предусмотрена уголовная ответственность.

Полиция Мангистау устроила погоню за браконьерами



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Комментарии ( 4 )

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  • Коммунист.
  • Guz
  • ctrl
  • мунайши73
 slavik (Посетители) Сегодня, 17:42
Это варвары ,а не браконьеры,подобные тем,которые палками тюленей забивали.Браконьеры ахановые сети ставят,а не частиковые.Мальков наловили.За молодь надо ужесточать наказание,как в Иране-руки отрубать.
 
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 бобер (Посетители) Сегодня, 17:31
Твари бракаши редкие. Скоро и этих мальков не останется.

Дела идут пока отлично, поскольку к ним не приступал.
 
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  • sergei 66
  • бобер
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 vaterloo (Посетители) Сегодня, 16:39
Смотришь на фото и понимаешь Нет взрослой рыбы осетровых пород в Каспии! Одни мальки Там кушать нечего Одни хрящи!
 
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 Добрыня (Посетители) Сегодня, 16:20
А рыбу отдайте, в детский дом, в детскую деревню. Или дом престарелых.
 
 

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