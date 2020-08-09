Полиция Мангистау устроила погоню за браконьерами

- В 15:20 полиция остановила УАЗ Хантер, но водитель не реагировал на требование об остановке и продолжил путь. В результате погони транспортное средство было остановлено. Задержаны два браконьера. При досмотре автомобиля обнаружено 30 туш ценной рыбы осетровой породы, которая занесена в Красную книгу. Её общий вес составил 63 килограмма, - рассказал директор КГУ «Государственный региональный природный парк» Кызылсай» Омар Сарсенгазиев.

Рейдовые мероприятия проходили 8 августа в районе «Аксу» государственного природного заказника местного значения «Адамтас» на территории Каракиянского района. В них были задействованы специалисты управления природных ресурсов и регулирования природопользования, сотрудники Каракиянского районного отдела полиции и областной природоохранной полиции.Стоит отметить, что на территории особо охраняемого заказника обитают редкие виды рыб. Это не первый случай, когда пресечена деятельность браконьеров. Полицейские уже приступили к досудебному расследованию. Напомним, за незаконную ловлю рыбы осетровых пород, занесенную в Красную книгу, предусмотрена уголовная ответственность.