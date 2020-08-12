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ЛАДА.kz » Происшествия

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 16:58

Просмотров: 4285

Автомобиль сбил ребёнка в Актау

Водитель автомобиля марки SsangYong совершил наезд на пятилетнего ребёнка вне пешеходного перехода. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Скриншот видеоматериала
Дорожно-транспортное происшествие случилось вчера, 11 августа, примерно в 17:15.

Возле дома №66 в 12 микрорайоне водитель автомобиля марки SsangYong сбил пятилетнего ребёнка вне пешеходного перехода.

- Ребёнка доставили в Мангистаускую областную больницу, где после осмотра и оказания первой помощи он был отпущен домой. По данному факту составлен административный протокол по статье 610 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях», - пояснили в пресс-службе ведомства.




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Комментарии ( 6 )

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 Daulet201999 (Посетители) Сегодня, 21:17
Надо с садика учить ПДД, как переходить дорогу.
 
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 mer (Посетители) Сегодня, 20:04
Кто свидетель? Я свидетель,а что случилось?
 
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 12-й регион (Посетители) Сегодня, 18:46
Цитата: Guz
кому то жёнушка досталась или тёща

lol Да не дай бог даже соседку такую! По голосу уже можно понять,что любому готова глотку перегрызть.А если не дай бог заденешь её----амба! Она будет в шоке draznilka
Держусь от таких подальше...
 
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 Neo_85 (Посетители) Сегодня, 18:37
Всяко может быть, надо быть предельно внимательным нынешнии дети не чего не бояться. Летают в облаках, у самой такие же дети. ХОРОШО что мальчик отделался по лёгкому. Поддерживаю обе стороны. Сама регулярно ору на детей, идут нефига не видят.( просто невнимательность), а им скажу кучу огрызаний в ответ услышишь.
 
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 Guz (Посетители) Сегодня, 17:39
Андpей,
Оператор ладно,но вот кому то жёнушка досталась или тёща не дай бог....
 
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 Андpей (Посетители) Сегодня, 17:03
Оператор какая то неадекватная.
 
 

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