Автомобиль сбил ребёнка в Актау

Дорожно-транспортное происшествие случилось вчера, 11 августа, примерно в 17:15.Возле дома №66 в 12 микрорайоне водитель автомобиля марки SsangYong сбил пятилетнего ребёнка вне пешеходного перехода.- Ребёнка доставили в Мангистаускую областную больницу, где после осмотра и оказания первой помощи он был отпущен домой. По данному факту составлен административный протокол по статье 610 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях», - пояснили в пресс-службе ведомства.