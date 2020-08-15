Еще 15 человек заразились коронавирусом в Мангистау

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В Мангистау за сутки выявили 15 зараженных COVID-19. У 14 из них болезнь протекает бессимптомно.



На сегодняшний день в области всего зарегистрировано 3235 случаев заражения КВИ. Вылечились 2463 человека.



Отметим, что в Казахстане зарегистрировано также 828 новых случаев пневмонии с симптомами коронавируса. Сколько из них в Мангистауской области - не сообщается.



Также за прошедшие сутки в стране от коронавируса и пневмонии умерли 34 человека. Количество летальных случаев в Мангистау также не сообщается.