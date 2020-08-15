В Актау возле кладбища нашли труп

Иллюстративное фото с сайта dnepr.info

Труп мужчины обнаружили вчера, 14 августа, примерно в 18:00.



Тело мужчины европейской внешности нашли в районе городского кладбища.



- На вид мужчине примерно 50 лет. Следов насильственных действий на теле не обнаружено. Личность мужчины устанавливается. Назначена судебно-медицинская экспертиза, - пояснили в пресс-службе ведомства.