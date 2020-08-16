Женщину поймали пьяной за рулём в Мангистау.

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По материалам дела, автомобиль Geely Emgrand X7 был остановлен сотрудниками полиции на трассе в селе Атамекен. Как выяснилось, за рулём находилась женщина, которая была пьяна.



Постановлением суда нарушительницу признали виновной по части 1 статьи 608 КоАП РК (). На основании части 2 статьи 50 КоАП РК женщину лишили водительских прав на семь лет без административного ареста.



Для справки:



Статья 608 часть 1 КоАП РК - Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения. Это влечёт административный арест на 15 суток и лишение права управления транспортным средством сроком на семь лет.



Статья 50 часть 2 КоАП РК - Административный арест не может применяться к беременным женщинам и женщинам, имеющим детей в возрасте до 14 лет, лицам, не достигшим восемнадцатилетнего возраста, инвалидам 1 и 2 групп, а также женщинам в возрасте свыше 58 лет, мужчинам свыше 63 лет и мужчинам, в одиночку воспитывающим детей, не достигших 14 возраста.