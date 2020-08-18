Полицейский автомобиль вылетел в кювет в Мангистау

- На нарушителя был составлен протокол по части 1 статьи 610 Кодекса об административных правонарушениях РК (Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб), - отметили в ведомстве.

Участниками дорожно-транспортного происшествия стали Mercedes-Benz, Hyundai Solaris и служебный полицейский автотранспорт.Столкновение, как сообщили в пресс-службе департамента полиции, произошло по вине водителя Mercedes-Benz, который не соблюдая дистанцию, столкнулся с Hyundai Solaris. В результате удара Hyundai Solaris выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение со служебным полицейским автомобилем.Инцидент был записан на видеорегистратор патрульной машины. В аварии никто не пострадал.Виновнику аварии грозит штраф в размере 20 месячных расчётных показателей или лишение права управления транспортным средством на срок до шести месяцев.