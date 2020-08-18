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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Вчера, 22:44

Просмотров: 1716

Полицейский автомобиль вылетел в кювет в Мангистау

Дорожный инцидент произошёл сегодня, 18 августа, примерно в 16:00 на трассе республиканского значения Актау-Шетпе-Бейнеу. Подробности предоставили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Кадр видео
Участниками дорожно-транспортного происшествия стали Mercedes-Benz, Hyundai Solaris и служебный полицейский автотранспорт.

Столкновение, как сообщили в пресс-службе департамента полиции, произошло по вине водителя Mercedes-Benz, который не соблюдая дистанцию, столкнулся с Hyundai Solaris. В результате удара Hyundai Solaris выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение со служебным полицейским автомобилем.

Инцидент был записан на видеорегистратор патрульной машины. В аварии никто не пострадал.



- На нарушителя был составлен протокол по части 1 статьи 610 Кодекса об административных правонарушениях РК (Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб), - отметили в ведомстве.


Виновнику аварии грозит штраф в размере 20 месячных расчётных показателей или лишение права управления транспортным средством на срок до шести месяцев.






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Комментарии ( 4 )

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Suvorov30 (Посетители) Вчера, 23:55
Цитата: Kain-Livesy
всегда вини полицейских?

Какие обвинения? Это роковой случай, стечения обстоятельств, судьба. Много названий в данном происшествии
 
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Kain-Livesy (Посетители) Вчера, 23:46
Цитата: Suvorov30
Да явно, увидев патруль резко сбросил скорость, а сзади Мерседес и не ожидал. Вот такая трагедия с появлением патруля

всегда вини полицейских?
Осталось только дописать "куда смотрит акимат?"

Добро всегда побеждает зло: кто победил - тот и добро!
 
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 Suvorov30 (Посетители) Вчера, 23:25
Да явно, увидев патруль резко сбросил скорость, а сзади Мерседес и не ожидал. Вот такая трагедия с появлением патруля
 
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olegscorpion (Посетители) Вчера, 22:47
Капец, для кого в правилах написано как соблюдать дистанцию???!!! Похоже ни кто из этих кто с зади влипает не читает ПДД. Они ютюб смотрят и верят что молния два и более раз может попасть в человека. Позор!
 
 

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