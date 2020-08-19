Полиция разыскивает подростка в Актау

Фото предоставили в полиции

Подросток вышел из дома 16 августа в 21:00 в магазин в 26 микрорайоне и до сих пор не вернулся.



На нём были брюки чёрного цвета, чёрная толстовка с капюшоном и надписью «Paris», обувь бежевого цвета. Справа на лице имеется родинка.



Если кому известно о местонахождении разыскиваемого или иная информация о нём, полиция просит сообщать по номерам: +7 775 361 3180, +7 702 514 92 99, +7 (7292) 474802 или 102.