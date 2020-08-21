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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 20:27

Просмотров: 347

Три автомобиля столкнулись на трассе Актау-Аэропорт

Дорожный инцидент произошёл сегодня днём, 21 августа, по дороге в аэропорт. Подробности сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Кадр видео
Участниками аварии стали «Нива», «Лада» и Тoyota Avalon.

Водитель автомашины «Нива» при обгоне выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомашиной «Лада». По инерции она столкнулась с Тoyota Avalon.

- По данному факту составлен административный протокол по статье 610 КоАП РК, - отметили в ведомстве.


Статья 610. Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества

1. Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб, –

влечет штраф в размере двадцати месячных расчетных показателей или лишение права управления транспортным средством на срок до шести месяцев.

2. То же действие, повлекшее причинение потерпевшему легкого вреда здоровью, –

влечет штраф в размере сорока месячных расчетных показателей или лишение права управления транспортным средством на срок до девяти месяцев.

3. Действия, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, совершенные лицом, не имеющим либо лишенным права управления транспортным средством, –

влекут штраф в размере шестидесяти месячных расчетных показателей.

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21 августа 2020 года 14:05 часов на пульт дежурного 102 управления полиции города Актау поступил вызов о том, что произошло дорожно- транспортное происшествие на автодороге Актау-Аэропорт. В результате ДТП столкнулись 3 автомобиля. Водитель автомашины "Нива" при обгоне выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомашиной "Ваз", по инерции автомобиль столкнулся с автомашиной "Тoyota Avalon". По данному факту составлен административный протокол по статье 610 КоАП РК.

Публикация от На дорогах Актау (@na_dorogah_aktau)




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