Три автомобиля столкнулись на трассе Актау-Аэропорт

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21 августа 2020 года 14:05 часов на пульт дежурного 102 управления полиции города Актау поступил вызов о том, что произошло дорожно- транспортное происшествие на автодороге Актау-Аэропорт. В результате ДТП столкнулись 3 автомобиля. Водитель автомашины "Нива" при обгоне выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомашиной "Ваз", по инерции автомобиль столкнулся с автомашиной "Тoyota Avalon". По данному факту составлен административный протокол по статье 610 КоАП РК.