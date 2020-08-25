Информация об обысках и задержаниях в Актау появилась в интернете

Иллюстративное фото с сайта gdb.rferl.org
В Казахстане работает сайт, на который поступает оперативная сводка о задержаниях, арестах, обысках в регионах страны. Там же приводятся списки политзаключённых и преследуемых по религиозным убеждениям.
По информации сайта Tirek.info, задержания и обыски произошли в Актау 21 и 22 августа.
Обыск произвели в отношении четверых граждан. Двоих последних спецрейсом доставили из Актау в Алматы.
На 15 суток арестован один гражданин. В данный момент он находится в спецприёмнике для административно арестованных. 10 суток ареста получили двое граждан.
По информации сайта Tirek.info, задержания и обыски произошли в Актау 21 и 22 августа.
Обыск произвели в отношении четверых граждан. Двоих последних спецрейсом доставили из Актау в Алматы.
На 15 суток арестован один гражданин. В данный момент он находится в спецприёмнике для административно арестованных. 10 суток ареста получили двое граждан.
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