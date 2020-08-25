Унесённого в море мужчину выручили спасатели Мангистау

Фото предоставлено пресс-службой ДЧС по Мангистауской области

Инцидент произошёл 24 августа примерно в 13:30.



В 15 километрах о села Курык оперативно-спасательным отрядом ДЧС региона в море был обнаружен мужчина 1971 года рождения.



Им оказался житель села Курык, который вышел в море для ловли рыбы на плавательном средстве марки «Kolibri». Самостоятельно вернуться на сушу он не смог.



В данный момент жизни и здоровью мужчины ничего не угрожает.