Унесённого в море мужчину выручили спасатели Мангистау

Фото предоставлено пресс-службой ДЧС по Мангистауской области
Инцидент произошёл 24 августа примерно в 13:30.
В 15 километрах о села Курык оперативно-спасательным отрядом ДЧС региона в море был обнаружен мужчина 1971 года рождения.
Им оказался житель села Курык, который вышел в море для ловли рыбы на плавательном средстве марки «Kolibri». Самостоятельно вернуться на сушу он не смог.
В данный момент жизни и здоровью мужчины ничего не угрожает.
В 15 километрах о села Курык оперативно-спасательным отрядом ДЧС региона в море был обнаружен мужчина 1971 года рождения.
Им оказался житель села Курык, который вышел в море для ловли рыбы на плавательном средстве марки «Kolibri». Самостоятельно вернуться на сушу он не смог.
В данный момент жизни и здоровью мужчины ничего не угрожает.
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