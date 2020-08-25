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ЛАДА.kz » Происшествия

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 11:56

Просмотров: 1231

Житель Актау перевернулся на автомобиле в районе одной из баз отдыха

Мужчина не справился с управлением и совершил опрокидывание. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Коллаж из скриншотов видеоматериала
Дорожно-транспортное происшествие случилось 22 августа.

На автодороге в районе одной из баз отдыха водитель автомобиля марки LADA Largus не справился с рулевым управлением и совершил опрокидывание.

Последствия происшествия очевидцы сняли на видео. По их словам, мужчина, находившийся за рулём, не пострадал и попал в аварию из-за ведущихся в том районе строительных работ.

В пресс-службе департамента полиции региона сообщили, что по данному факту был составлен протокол по статье 610 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях».

- Автомобиль мужчины был водворён на штрафную стоянку, - добавили в пресс-службе ведомства.




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Комментарии ( 1 )

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 mariaven (Посетители) Сегодня, 13:02
На круге, напротив Байтерека, тоже вырезали кусками асфальт, а знаки не поставлены.
Во многих местах асфальт проваливается под грунт, не восстанавливают ансфальт после ремонтных работ. Просто закрывают кусками бывшего асфальта.
 
 

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