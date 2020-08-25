Житель Актау перевернулся на автомобиле в районе одной из баз отдыха

Дорожно-транспортное происшествие случилось 22 августа.На автодороге в районе одной из баз отдыха водитель автомобиля марки LADA Largus не справился с рулевым управлением и совершил опрокидывание.Последствия происшествия очевидцы сняли на видео. По их словам, мужчина, находившийся за рулём, не пострадал и попал в аварию из-за ведущихся в том районе строительных работ.В пресс-службе департамента полиции региона сообщили, что по данному факту был составлен протокол по статье 610 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях».- Автомобиль мужчины был водворён на штрафную стоянку, - добавили в пресс-службе ведомства.