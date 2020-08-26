Пассажирский автобус попал в ДТП в Актау

- На водителя Nissan Juke составлен административный протокол по статье 610 КоАП РК, - отметили в ведомстве.

Участниками ДТП стали два легковых автомобиля Nissan Juke, Kia и пассажирский автобус «ПАЗ», передвигающийся по маршруту №3.По информации полиции, при патрулирование заданного маршрута экипаж «Сункар-4» заметил ДТП у автобусной остановки в 11 микрорайоне. При выяснении обстоятельств оказалось, что авария произошла по вине водителя Nissan Juke, который не соблюдал дистанцию.После прохождения медицинского освидетельствования все участники аварии оказались трезвы.Пострадавших нет.