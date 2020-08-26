Пассажирский автобус попал в ДТП в Актау

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Участниками ДТП стали два легковых автомобиля Nissan Juke, Kia и пассажирский автобус «ПАЗ», передвигающийся по маршруту №3.
По информации полиции, при патрулирование заданного маршрута экипаж «Сункар-4» заметил ДТП у автобусной остановки в 11 микрорайоне. При выяснении обстоятельств оказалось, что авария произошла по вине водителя Nissan Juke, который не соблюдал дистанцию.
После прохождения медицинского освидетельствования все участники аварии оказались трезвы.
Пострадавших нет.
Для справки:
Статья 610. Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества
Часть 1. Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб. Это влечет штраф в размере 20 месячных расчетных показателей (МРП) или лишение права управления транспортным средством на срок до шести месяцев.
Часть 2. То же действие, повлекшее причинение потерпевшему легкого вреда здоровью. Это влечет штраф в размере 40 МРП или лишение права управления транспортным средством на срок до девяти месяцев.
Часть 3. Действия, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, совершенные лицом, не имеющим либо лишенным права управления транспортным средством. Влекут штраф в размере 60 МРП.
По информации полиции, при патрулирование заданного маршрута экипаж «Сункар-4» заметил ДТП у автобусной остановки в 11 микрорайоне. При выяснении обстоятельств оказалось, что авария произошла по вине водителя Nissan Juke, который не соблюдал дистанцию.
После прохождения медицинского освидетельствования все участники аварии оказались трезвы.
Пострадавших нет.
- На водителя Nissan Juke составлен административный протокол по статье 610 КоАП РК, - отметили в ведомстве.
Для справки:
Статья 610. Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества
Часть 1. Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб. Это влечет штраф в размере 20 месячных расчетных показателей (МРП) или лишение права управления транспортным средством на срок до шести месяцев.
Часть 2. То же действие, повлекшее причинение потерпевшему легкого вреда здоровью. Это влечет штраф в размере 40 МРП или лишение права управления транспортным средством на срок до девяти месяцев.
Часть 3. Действия, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, совершенные лицом, не имеющим либо лишенным права управления транспортным средством. Влекут штраф в размере 60 МРП.