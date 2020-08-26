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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 19:24

Просмотров: 802

Пассажирский автобус попал в ДТП в Актау

Дорожный инцидент произошёл сегодня, 26 августа, примерно в 16:00, на автодороге между 11 и 12 микрорайонами. Подробности предоставили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Кадр видео
Участниками ДТП стали два легковых автомобиля Nissan Juke, Kia и пассажирский автобус «ПАЗ», передвигающийся по маршруту №3.

По информации полиции, при патрулирование заданного маршрута экипаж «Сункар-4» заметил ДТП у автобусной остановки в 11 микрорайоне. При выяснении обстоятельств оказалось, что авария произошла по вине водителя Nissan Juke, который не соблюдал дистанцию.

После прохождения медицинского освидетельствования все участники аварии оказались трезвы.

Пострадавших нет.

Пассажирский автобус попал в ДТП в Актау


- На водителя Nissan Juke составлен административный протокол по статье 610 КоАП РК, - отметили в ведомстве.


Пассажирский автобус попал в ДТП в Актау


Для справки:

Статья 610. Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества

Часть 1. Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб. Это влечет штраф в размере 20 месячных расчетных показателей (МРП) или лишение права управления транспортным средством на срок до шести месяцев.

Часть 2. То же действие, повлекшее причинение потерпевшему легкого вреда здоровью. Это влечет штраф в размере 40 МРП или лишение права управления транспортным средством на срок до девяти месяцев.

Часть 3. Действия, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, совершенные лицом, не имеющим либо лишенным права управления транспортным средством. Влекут штраф в размере 60 МРП.




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Комментарии ( 3 )

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slavik (Посетители) Сегодня, 20:45
12-й регион,

Там весь букет предпосылок к аварийным ситуациям,к перечисленному ещё пешеходный переход.Сколько там ДТП было на моей памяти не перечислить в том числе и с наездом на пеших.
 
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  • leo529
 12-й регион (Посетители) Сегодня, 20:14
Цитата: slavik
Там карман напрашивается

Поддерживаю! Из двух полос,одну из которых занимает остановившийся автобус,а на второй стоит машина,ждущая когда её кто-нибудь пропустит налево в микрорайон,создают пробку на этом участке.

Создатель дизайна Nissan Juke походу был с бодуна! Это ж надо было так изуродовать машину!? draznilka
 
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  • Vohazab
  • arelav_74
 slavik (Посетители) Сегодня, 20:04
Там карман напрашивается с совковых времён.За 30 лет ума не хватило.
 
 

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