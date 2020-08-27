Морская прогулка на «банане» закончилась больницей для двух девушек в Актау

Иллюстративное фото из архива Lada.kz

Инцидент произошел сегодня, 27 августа, в 18:04.



В районе пляжа «Достар», в 250-300 метрах от берега, перевернулось надувное плавательное средство «банан». На нем находились шесть человек - четверо мужчин и две девушки 1997 и 1998 годов рождения.



Всех пострадавших удалось спасти. Девушек направили в Мангистаускую областную больницу с аспирационным синдромом.



По словам очевидцев, управляющий «бананом» находился в состоянии алкогольного опьянения.



- Следует отметить, что нарушения правил и требований поведения на воде на данном пляже происходят ежегодно. Бывает и со смертельным исходом. В органы прокуратуры неоднократно была направлена информация об инцидентах, однако разрешение на проверку пляжа «Достар» мы так и не получили, - отметил Бекболат Абдикадыров.