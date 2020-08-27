«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 27 Августа
+24...+23
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 419.5 KZT
  • €1 = 495.97 KZT
  • 1 RUB = 5.59 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Происшествия

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 20:14

Просмотров: 1365

Морская прогулка на «банане» закончилась больницей для двух девушек в Актау

В районе пляжа «Достар» на «банане» перевернулись шесть человек - четверо мужчин и две девушки. Последних доставили в Мангистаускую областную больницу. Об этом сообщил Бекболат Абдикадыров, заместитель начальника департамента по чрезвычайным ситуациям по Мангистауской области.

Иллюстративное фото из архива Lada.kz
Инцидент произошел сегодня, 27 августа, в 18:04.

В районе пляжа «Достар», в 250-300 метрах от берега, перевернулось надувное плавательное средство «банан». На нем находились шесть человек - четверо мужчин и две девушки 1997 и 1998 годов рождения.

Всех пострадавших удалось спасти. Девушек направили в Мангистаускую областную больницу с аспирационным синдромом.

По словам очевидцев, управляющий «бананом» находился в состоянии алкогольного опьянения.

- Следует отметить, что нарушения правил и требований поведения на воде на данном пляже происходят ежегодно. Бывает и со смертельным исходом. В органы прокуратуры неоднократно была направлена информация об инцидентах, однако разрешение на проверку пляжа «Достар» мы так и не получили, - отметил Бекболат Абдикадыров.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Коммунист. (Посетители) Сегодня, 21:43
Цитата: Daulet201999
И не получите, даже в карантин они работали.

Крученый барыга заправляет под "крышей" обкома этой "конторой"!..

Когда?!,ЖЕ!, придёт СВЕТЛОЕ "будущее"?!..
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Коммунист.
 Daulet201999 (Посетители) Сегодня, 21:37
И не получите, даже в карантин они работали.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика