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ЛАДА.kz » Происшествия

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 19:05

Просмотров: 1220

Лошадь сбили в Мангистау

Животное сбили в ночное время суток. Водитель авто не заметил лошадь и совершил с ней столкновение. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Фото очевидцев
Дорожно-транспортное происшествие случилось вчера, 28 августа, примерно в 22:30.

На трассе Актау-Шетпе-Бейнеу водитель автомашины Toyota Ipsum не заметив лошадь, совершил наезд на животное.

- По данному факту проводятся все необходимые следственные действия, а также назначена судебно-медицинская экспертиза, - отметили в пресс-службе ведомства.

Очевидцы происшествия отмечают, что от столкновения с животным пострадал водитель транспортного средства.




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Комментарии ( 4 )

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Казахстан (Посетители) Сегодня, 19:43
Сколько может это продолжаться? Животные безхозно пасутся на дороге, возле дороги. Множество разбитых машин, травмированных людей, погибших. Когда-нибудь порядок наводить будут? Буквально 28 августа разбился парень с девушкой на мотоцикле в Актобе, причина опять же бесхозные животные на дороге. Считаю правильным привлечь хозяина животных к уголовной ответственности, однозначно и безповоротно. Железная дисциплина должна быть. Кремень.

Действительно, автор видео прав что остался Живой!!!! Животных конечно жалко, людская бездарность и безответственность, а также безнаказанность всему виной.
 
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  • maksimsh
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 Лия (Посетители) Сегодня, 18:51
Хозяин сам не в курсе где его кони бродят. Через неделю поисков будет писать заявление об угоне скота.
 
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 slavik (Посетители) Сегодня, 18:44
Пока хозяев к уголовной ответственности привлекать не начнут этот бардак не прекратится.Чиповать надо животных с данными владельца,сейчас ни кто не признается,что лошади его.
 
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 Имярек (Посетители) Сегодня, 18:34
ночью скотине ходить вдоль и поперек дорог ходить нельзя! когда уже законы будут работать ?!

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
 

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