Лошадь сбили в Мангистау

Дорожно-транспортное происшествие случилось вчера, 28 августа, примерно в 22:30.На трассе Актау-Шетпе-Бейнеу водитель автомашины Toyota Ipsum не заметив лошадь, совершил наезд на животное.- По данному факту проводятся все необходимые следственные действия, а также назначена судебно-медицинская экспертиза, - отметили в пресс-службе ведомства.Очевидцы происшествия отмечают, что от столкновения с животным пострадал водитель транспортного средства.