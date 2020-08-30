Женщина с сыном в Актау совершали покупки чужой картой

- В связи с участившимися подобными случаями просим жителей города быть бдительными и обезопасить свои карты защитными паролями, - отметили в полиции.

Банковская карта Kaspi Gold, по словам потерпевшей, была потеряна днём 27 августа у супермаркета «Good» в 12 микрорайоне. Хозяйка карты не знала об этом, потому что её картой также пользуются сын с дочерью. В этот же день сын хотел приобрести костюм, а дочка - продукты. Приходившие смс-сообщения о списании средств не вызвали подозрения у женщины. В течение дня было проведено 14 операций в восьми торговых точках на сумму 46 300 тенге. Только вечером семья поняла, что их картой воспользовались злоумышленники, потому что дети вернулись домой без покупок, что вызвало сомнение у матери. Утром следующего дня карту заблокировали. По выписке в приложении банка женщина обошла магазины, где совершались покупки, и попросила охрану предоставить ей запись с камер видеонаблюдения. На записи было видно, где картой расплачивались женщина с несовершеннолетним сыном.По информации ведомства, 28 августа в управление полиции обратилась местная жительница, которая заявила о снятии денежных средств неустановленными лицами с утерянной карты Kaspi Gold. На носителе отсутствовал код безопасности в целях облегчения осуществления покупок безналичным расчетом.В ходе оперативно-розыскных мероприятий личность подозреваемой установлена. Ведётся досудебное расследование по факту кражи.