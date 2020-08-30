Пожарные вскрыли двери для ликвидации огня в актауской высотке

На место происшествия были направлены две пожарные автоцистерны и одна автолестница. Кроме этого, приехал автомобиль скорой помощи и полиция.Задымление шло с крыши дома №22. Так как жилое здание выше девяти этажей, был дополнительно направлен пожарный коленчатый автоподъёмник.Огнеборцам пришлось вскрыть дверь на крышу, чтобы проникнуть к источнику возгорания. Выяснилось, что горит мусор.Жертв и пострадавших нет.Жильцов эвакуировать не пришлось.Площадь горения составила два квадратных метра.