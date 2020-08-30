Пожарные вскрыли двери для ликвидации огня в актауской высотке

Фото Рашида Исмагилова
На место происшествия были направлены две пожарные автоцистерны и одна автолестница. Кроме этого, приехал автомобиль скорой помощи и полиция.
Задымление шло с крыши дома №22. Так как жилое здание выше девяти этажей, был дополнительно направлен пожарный коленчатый автоподъёмник.
Огнеборцам пришлось вскрыть дверь на крышу, чтобы проникнуть к источнику возгорания. Выяснилось, что горит мусор.
Жертв и пострадавших нет.
Жильцов эвакуировать не пришлось.
Площадь горения составила два квадратных метра.
Задымление шло с крыши дома №22. Так как жилое здание выше девяти этажей, был дополнительно направлен пожарный коленчатый автоподъёмник.
Огнеборцам пришлось вскрыть дверь на крышу, чтобы проникнуть к источнику возгорания. Выяснилось, что горит мусор.
Жертв и пострадавших нет.
Жильцов эвакуировать не пришлось.
Площадь горения составила два квадратных метра.
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