Два автомобиля столкнулись между 32А и 32Б микрорайонами Актау

Авария с участием автомобилей Toyota Camry и ВАЗ-2115 произошла между 32А и 32Б микрорайонами. Столкновение произошло 1 сентября в 01:30.По информации полиции, авария произошла по вине водителя автомобиля ВАЗ-2115, который проехав на запрещающий сигнал светофора, допустил столкновение с автомобилем Tоyota Camry.- В 01:30 часов при патрулировании заданного маршрута экипажем батальона патрульной службы управления полиции Актау «Мираж-13» было замечено дорожно-транспортное происшествие. Пострадавших нет. По данному факту составлен административный протокол по статье 610 Кодекса об административных правонарушениях РК (Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества), - отметили в ведомстве.