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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 19:42

Просмотров: 71

Два автомобиля сгорели в Актау

При пожарах никто не пострадал. Подробности происшествий рассказал начальник Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Мангистауской области Назарали Селимов.

Фото предоставлено спасателями Актау
Причины возгорания устанавливает следствие.

Один из пожаров произошёл в 01:34 сегодня, 1 сентября. На пост дежурного противопожарной службы Актау поступило сообщение о том, что на дороге в 7 микрорайоне возле 17 дома горит автомобиль марки МАЗ.

Два автомобиля сгорели в Актау


Два автомобиля сгорели в Актау


- Были направлены силы и средства специализированной части №2 Актау. На месте происшествия работали шесть человек личного состава. По прибытию огнеборцами обнаружено возгорание автомобиля марки МАЗ. В 01:43 пожар удалось локализовать и в 01:45 полностью ликвидировать. Пострадавших нет. Причины возгорания пока не установлены, - рассказал Назарали Селимов.



Ещё один автомобиль сгорел сегодня, 1 сентября, в 23 микрорайоне. Вызов на пост дежурного противопожарной службы поступил в 11:01.

Очаг возгорания находился в моторном отсеке автомобиля Hyundai Santa Fe. Ликвидировать возгорание удалось в 11:21.

Два автомобиля сгорели в Актау


Два автомобиля сгорели в Актау



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