Два автомобиля сгорели в Актау

Причины возгорания устанавливает следствие.Один из пожаров произошёл в 01:34 сегодня, 1 сентября. На пост дежурного противопожарной службы Актау поступило сообщение о том, что на дороге в 7 микрорайоне возле 17 дома горит автомобиль марки МАЗ.- Были направлены силы и средства специализированной части №2 Актау. На месте происшествия работали шесть человек личного состава. По прибытию огнеборцами обнаружено возгорание автомобиля марки МАЗ. В 01:43 пожар удалось локализовать и в 01:45 полностью ликвидировать. Пострадавших нет. Причины возгорания пока не установлены, - рассказал Назарали Селимов.Ещё один автомобиль сгорел сегодня, 1 сентября, в 23 микрорайоне. Вызов на пост дежурного противопожарной службы поступил в 11:01.Очаг возгорания находился в моторном отсеке автомобиля Hyundai Santa Fe. Ликвидировать возгорание удалось в 11:21.