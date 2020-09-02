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ЛАДА.kz » Происшествия

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 20:48

Просмотров: 2657

Пропавшие в степи! Женщину и подростка, потерявшихся на Устюрте, искали жители и военные Мангистау

Группа людей выехала по маршруту «Актау-Бозжира-Кызылкупы-Каранжарык-пещера Булойык». Одна из участниц группы Ольга пропала, пытаясь проехать до намеченного пункта по другому маршруту. В машине с женщиной находился её сын. Их искали почти два дня. О спасении потерявшихся в степи в районе Устюрсткого заповедника рассказала её подруга Ирина Муравьёва.

Фото предоставлено Ириной Муравьёвой
Жительница Актау с несовершеннолетним сыном, отправившись в поездку по Мангистау на своём автомобиле с группой друзей, оказалась в нелёгкой ситуации. Её автомобиль сгорел. На помощь женщине и ребёнку пришли неравнодушные люди.

Группа в составе четырёх автомобилей 29 августа выехала по маршруту «Актау-Бозжира-Кызылкупы-Каранжарык-пещера Булойык». Спустя сутки группа успешно добралась до Устюртского заповедника, а конкретно, к точке привала «Каранжарык», пройдя отметку на пограничной заставе «Богет».

Ещё через день, 31 августа, отдыхающие выдвинулись к конечному маршруту – к пещере «Булойык».

- Пока мы ехали, Ольга сообщила нам, что выбирает другую дорогу, которая отмечена в её прежних координатах (к слову, она неоднократно бывала там и имела свои точки координат). Топлива у неё было достаточно для поездки до пещеры и обратно, до села Сенек, без дозаправки. Оставшаяся часть группы выдвинулась по другой дороге, договорившись встретиться у пещеры. Если бы вдруг Ольга решила не ехать до неё - мы договорились встретиться на точке отъезда по маршруту или на пограничной заставе. Добравшись до пещеры, наша группа не обнаружила машину Ольги, и, сделав предположение, что она вернулась на точку отъезда, мы выдвинулись в обратный путь. Но на точке сбора машины с женщиной и ребёнком не оказалось. Мы решили ехать до погранзаставы «Богет», так как это была вторая назначенная точка встречи. Но на погранзаставе машины не было. По словам пограничников и егерей Устюртского заповедника, они не видели автомобиль. Было принято решение начать поиски самостоятельно, - пояснила Ирина Муравьёва.

Пропавшие в степи! Женщину и подростка, потерявшихся на Устюрте, искали жители и военные Мангистау

Пещера «Булойык». Сюда направлялась Ольга, так и не добравшись до места назначения.


По пути на погранзаставу путешественниками были встречены две машины общества «Легион тур». Им сообщили о сложившейся ситуации. Мужчины, несмотря на то, что им нужно было идти по другому маршруту, присоединились к поискам.

- С 18:00 этого же дня до 03:00 следующего дня наша группа самостоятельно прочёсывала местность заповедника в поиске нашей подруги и её сына. Однако поиск не дал результатов. Уже в три утра мы, в составе своей группы под сопровождением ребят из «Легион тур», выдвинулись в Жанаозен для передачи информации о пропаже нашей подруги с сыном, так как связь в заповеднике отсутствовала. Через три часа в Жанаозене мы заявили о пропаже. Заявку о пропаже принял Исатай Шурабаев, старший инспектор центрального оперативного управления УВД города, который оперативно связался со всеми службами и на протяжении всего времени поддерживал с нами связь, уточняя информацию, передавая наши контакты другим ведомствам, - отметила Ирина Муравьёва.

Антон Дикин из общества «Легион тур» дозаправился в Жанаозене и самостоятельно выехал на поиски.

- Далее к поиску подключились начальник ОП Каракиянского района, майор полиции Д. Азимов, начальник ДЧС Мангистауской области, полковник гражданской защиты К. Базарбаев, начальник отдела по ЧС Каракиянского района, старший лейтенант гражданской защиты Д. Елшибаев, а также личный состав пограничного управления по Каракиянскому району департамента пограничной службы КНБ РК по Мангистауской области и егеря Устюртского заповедника. Все департаменты оперативно развернули масштабную операцию по поиску, максимально подключив все свои ресурсы, - добавила Ирина Муравьёва.

Вечером женщину с сыном нашли. Её обнаружил Антон Дикин и егеря рядом со сгоревшим по не установленным причинам автомобилем.

Пропавшие в степи! Женщину и подростка, потерявшихся на Устюрте, искали жители и военные Мангистау

Слева направо: Антон Дикин, сын спасённой женщины, Ольга - спасённая и девушка, пожелавшая остаться неизвестной.

- В те жизненно важные моменты, так как запас воды у пропавших был небольшой, и существовала угроза нападения животных заповедника, именно оперативность в поиске была самой важной частью спасения. Мы выражаем огромную благодарность всем за оперативность в поисках нашей подруги и её несовершеннолетнего сына, - подытожила Ирина Муравьёва.

Группа путешественников благодарит:
- Антона Дикина, общество «Legion Tour Mangystau» @legiontour, профессиональных туристических проводников, которые не бросят в беде ни своих друзей, ни клиентов и обязательно всех найдут;
- егерей Устюртского заповедника;
- Азимова Данияра Желеубаевича, начальника ОП Каракиянского района, майора полиции;
- Шурабаева Исатая Нурбергеновича, старшего инспектора центрального оперативного управления УВД Жанаозена;
- Д.Д.Елшибаева, начальника отдела по ЧС Каракиянского района, старшего лейтенанта гражданской защиты;
- К.Б.Базарбаева, начальника ДЧС Мангистауской области, полковника гражданской защиты;
- личный состав пограничного управления по Каракиянскому району департамента пограничной службы КНБ РК по Мангистауской области.



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Комментарии ( 4 )

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  • alixah
 tim77712 (Посетители) Сегодня, 22:09
Первейшея причина пожара машины в степи: это сухая трава которая накапливается у глушителя. Перердический нужно осматривать днище!
 
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  • Empro
  • Юрий Спассков
  • alixah
 Абвгд (Посетители) Сегодня, 21:50
Ну теперь расскажите что случилось. Почему загорелась машина? Где и как провели они ночь, что у них с собой было. Что удалось спасти пока машина горела.
Это было бы интересно.
 
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  • alixah
 saktau (Посетители) Сегодня, 21:47
Видимо загорелся от сухостоя который скопился на защитке. Она ведь как коса косит траву
 
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  • samalet
 мунайши73 (Посетители) Сегодня, 21:18
Ирина Муравьёва- Устюрт слезам не верит!
 
 

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