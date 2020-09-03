Пожарные спасли кошку из горящей квартиры в Актау

Пожар произошёл сегодня утром, 3 сентября, в доме №4 в 6 микрорайоне.Каждый раз, приезжая на место происшествия, по словам Назара Тенелхана, пожарные проводят поиски людей и животных. На этот раз в квартире находилась кошка, которую благополучно удалось спасти и передать в руки хозяевам.Предварительной причиной пожара названо короткое замыкание электропроводов воздухоочистителя. Площадь горения составила два квадратных метра.