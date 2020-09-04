В Каракиянском районе утонул 49-летний мужчина

Фото из архива "Лады"

Трагедия произошла 3 сентября примерно в 18:48 в Каракиянском районе, в 50 метрах от берега.



- Силами оперативно-спасательного отряда ДЧС Мангистауской области извлечен из воды труп мужчины 1971 года рождения, который утонул во время купания в запрещенном месте на побережье, в районе поселка Курык. Со слов друзей погибшего, он находился в нетрезвом состоянии, - сообщил подполковник Бекболат Абдикадыров.