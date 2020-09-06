Спасатели тушили пожары на побережье Каспия с вертолёта

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Из-за болотистой местности работа спасателей усложнилась, автоцистернам также проблематично подъехать к очагу возгорания.



Для борьбы с пожаром было принято решение задействовать вертолет Ми-17, который прибыл из Шымкента. Он уже осуществил десять сбросов воды. В общей сложности сброшено 30 тонн. Ситуацию с пожаром спасатели также мониторят на вертолете «Еврокоптер-145».



Угрозы населённым пунктам нет. По данным Informburo.kz, природный пожар потушили сегодня в 17.21.



Всего в тушении пожара были задействованы 93 человека, 23 единицы техники и два вертолета ДЧС Атырауской области, АО "Казавиаспас", лесного хозяйства, местных исполнительных органов.

