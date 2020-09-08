Пожар произошел в одном из жилых домов в Жанаозене

Инцидент произошел в ночь с 7 на 8 сентября в одной из трехкомнатных квартир дома №55, расположенного в микрорайоне «Коктем» в Жанаозене.В детской комнате сгорели одеяла и мебель. В результате пожара расплавились кондиционер и натяжной потолок.- Площадь горения составила 14 квадратных метров. Остальные комнаты полностью закопчены. Жертв и пострадавших нет. Пожар удалось ликвидировать в 23:50, - добавили в пресс-службе ДЧС региона.