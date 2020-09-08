Порыв трубопровода произошел в одном из домов в 14 микрорайоне Актау

Порыв произошел в доме №27 в 14 микрорайоне. В коммунальном предприятии «КЖСА» прокомментировали ситуацию.- Каждый год до и после отопительного периода ТОО «МАЭК-Казатомпром» совместно с ГКП «КЖСА» и местными кооперативами собственников квартир (КСК) проводят гидравлические испытания трубопроводов тепловых сетей. Гидравлические испытания производятся для того, чтобы выявить наиболее слабые места на инженерных тепловых сетях, и обеспечить потребителей бесперебойной и качественной подачей тепловой энергии, - объяснили в пресс-службе ГКП «КЖСА».Там добавили, что в доме №27 в 14 микрорайоне в 12.00 был выявлен порыв на теплосети, который был устранен в течение часа.