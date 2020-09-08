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ЛАДА.kz » Происшествия

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 21:27

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Порыв трубопровода произошел в одном из домов в 14 микрорайоне Актау

При проверке тепловых сетей произошел порыв на одном из участков трубопровода. Через час авария была устранена. Об этом сообщили в пресс-службе государственного коммунального предприятия (ГКП) «Каспий жылу, су арнасы» (КЖСА).

Коллаж из скриншотов видеоматериала
Порыв произошел в доме №27 в 14 микрорайоне. В коммунальном предприятии «КЖСА» прокомментировали ситуацию.

- Каждый год до и после отопительного периода ТОО «МАЭК-Казатомпром» совместно с ГКП «КЖСА» и местными кооперативами собственников квартир (КСК) проводят гидравлические испытания трубопроводов тепловых сетей. Гидравлические испытания производятся для того, чтобы выявить наиболее слабые места на инженерных тепловых сетях, и обеспечить потребителей бесперебойной и качественной подачей тепловой энергии, - объяснили в пресс-службе ГКП «КЖСА».

Там добавили, что в доме №27 в 14 микрорайоне в 12.00 был выявлен порыв на теплосети, который был устранен в течение часа.






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