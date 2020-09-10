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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 18:24

Просмотров: 337

В Мангистау за купальный сезон утонули восемь человек

Купание в море обернулось трагедией для восьми человек за период купального сезона. Об этом на брифинге Центра общественных коммуникаций сообщил Бекболат Абдикадыров, заместитель начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области.

Фото из архива Lada.kz
Подавляющее большинство несчастных случаев, по словам Бекболата Абдикадырова, связано с нарушениями правил безопасного поведения на воде. Основные причины несчастных случаев - это купание в запрещённых и необорудованных местах, а также нахождение в воде в состоянии алкогольного опьянения.

С начала купального сезона Каспийское море унесло жизни восьми человек, в числе которых был один подросток. Семь человек были спасены.

- С начала купального сезона силы оперативно-спасательного отряда переведены на усиленный вариант несения службы. Организованы мобильные посты, которые осуществляют дежурство на опасных участках для купания. Также ежедневно проводятся патрулирование и рейды в местах массового отдыха у воды. Наряду с этим каждую субботу личным составом департамента проводятся аналогичные рейды. Распространено более 24 560 агитационных материалов о мерах безопасности на воде, - сказал Бекболат Абдикадыров.


Вопросы правопорядка на море контролируются местной полицейской службой. Совместно с ними спасатели провели 407 рейдов. К административной ответственности привлечён 31 человек. Общая сумма штрафов составляет более 273 тысяч тенге.



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Комментарии ( 1 )

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Daulet201999 (Посетители) Сегодня, 21:10
На шоре сегодня рыбачали а вчера купались. Куда смотрят власти?
 
 

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