В Мангистау за купальный сезон утонули восемь человек

- С начала купального сезона силы оперативно-спасательного отряда переведены на усиленный вариант несения службы. Организованы мобильные посты, которые осуществляют дежурство на опасных участках для купания. Также ежедневно проводятся патрулирование и рейды в местах массового отдыха у воды. Наряду с этим каждую субботу личным составом департамента проводятся аналогичные рейды. Распространено более 24 560 агитационных материалов о мерах безопасности на воде, - сказал Бекболат Абдикадыров.

Подавляющее большинство несчастных случаев, по словам Бекболата Абдикадырова, связано с нарушениями правил безопасного поведения на воде. Основные причины несчастных случаев - это купание в запрещённых и необорудованных местах, а также нахождение в воде в состоянии алкогольного опьянения.С начала купального сезона Каспийское море унесло жизни восьми человек, в числе которых был один подросток. Семь человек были спасены.Вопросы правопорядка на море контролируются местной полицейской службой. Совместно с ними спасатели провели 407 рейдов. К административной ответственности привлечён 31 человек. Общая сумма штрафов составляет более 273 тысяч тенге.